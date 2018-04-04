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Луценко пообещал Парубию разобраться с ситуацией вокруг Бубенчика

Луценко пообещал Парубию разобраться с ситуацией вокруг Бубенчика (6 новостей)

«Спикер Парубий озвучил свою позицию»

Об этом на заседании парламента заявил спикер Андрей Парубий, сообщает Depo.ua . По его словам, у него состоялся разговор с генпрокурором Юрием Луценко. "Вчера после нашей вечерней беседы о задержании Бубенчика, у меня был разговор с генпрокурором, и мы договорились, что я от своего имени и имени парламента дам письменный запрос. К концу дня генеральный прокурор пообещал, что в ситуации разберется и даст ответ по поводу тех событий, которые произошли вокруг Бубенчика", - сказал спикер парламента. По его словам, генпрокурор Юрий Луценко пообещал до конца дня предоставить информацию относительно ситуации с задержанием Бубенчика. Парубий раскритиковал заявление прокурора Алексея Донского, который назвал "ничтожным" закон об амнистии активистов Майдана. "Прокурор не должен давать политические оценки, а выполнять закон, который принимает высший законодательный орган - Верховная Рада Украины. А если он не способен выполнять закон, пусть идет в адвокаты и работает в частной практике, защищая тех, кого он считает необходимым", - сказал спикер Рады.

ФОТО К НОВОСТИ: «Луценко пообещал Парубию разобраться с ситуацией вокруг Бубенчика»
Фото "Неприемлемо": Рада обратилась к Луценко по поводу Бубенчика
Фото Луценко пообещал Парубию в течение дня разобраться с ситуацией вокруг Бубенчика
Фото Луценко пообещал Парубию разобраться с ситуацией вокруг Бубенчика
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Обозреватель Обозреватель  ·  04.04.18, 10:36 Спикер Парубий озвучил свою позицию
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  04.04.18, 10:39 Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пообещал председателю Верховной Рады Андрею Парубию в течение дня разобраться с ситуацией вокруг активиста Майдана Ивана Бубенчика.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  04.04.18, 10:45 Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пообещал председателю Верховной Рады Андрею Парубию в течение дня разобраться с ситуацией вокруг активиста Майдана Ивана Бубенчика.
Телеграф Телеграф  ·  04.04.18, 10:54 Андрей Парубий призвал Генерального прокурора Юрия Луценко разобраться с ситуацией вокруг Ивана Бубенчика.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  04.04.18, 11:10 Генпрокурор Украины Юрий Луценко пообещал председателю Верховной Рады Андрею Парубию в течение среды, 4 апреля, разобраться с ситуацией вокруг активиста Майдана Ивана Бубенчика. Об этом заявил Парубий…
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