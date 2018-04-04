Луценко пообещал Парубию разобраться с ситуацией вокруг Бубенчика

Об этом на заседании парламента заявил спикер Андрей Парубий, сообщает Depo.ua . По его словам, у него состоялся разговор с генпрокурором Юрием Луценко. "Вчера после нашей вечерней беседы о задержании Бубенчика, у меня был разговор с генпрокурором, и мы договорились, что я от своего имени и имени парламента дам письменный запрос. К концу дня генеральный прокурор пообещал, что в ситуации разберется и даст ответ по поводу тех событий, которые произошли вокруг Бубенчика", - сказал спикер парламента. По его словам, генпрокурор Юрий Луценко пообещал до конца дня предоставить информацию относительно ситуации с задержанием Бубенчика. Парубий раскритиковал заявление прокурора Алексея Донского, который назвал "ничтожным" закон об амнистии активистов Майдана. "Прокурор не должен давать политические оценки, а выполнять закон, который принимает высший законодательный орган - Верховная Рада Украины. А если он не способен выполнять закон, пусть идет в адвокаты и работает в частной практике, защищая тех, кого он считает необходимым", - сказал спикер Рады.