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Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 17:05
Луческу может вернуться в "Шахтер" - СМИ

Луческу может вернуться в "Шахтер" - СМИ (5 новостей)

«Мирча Луческу, ныне возглавляющий сборную Турции, сегодня побывал в Киеве»

Бывший тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу посетил в офис компании "СКМ" в Киеве, которая принадлежит Ринату Ахметову.

"Мирча Луческу посетил офис компании СКМ в Киеве, владельцем которой является Ринат Ахметов, цель визита не сообщают. Впрочем, учитывая объявленное ранее самым Луческу желание завершить тренерскую карьеру после работы с Турцией, речь может идти скорее о работе в структуре клуба", - передает sportarena.com.

Румынский специалист был главным тренером Шахтера с 2004 по 2016 годы. За 12 лет в клубе тренер успел выиграть 8 чемпионств Украины, 6 Кубков Украины. В 2009 году "горняки" под руководством Луческу выиграли Кубок УЕФА.После донецкого клуба Луческу имел неудачный сезон в Зените. Покинул питерский клуб и возглавил сборную Турции, которую сумел вывести в финальную часть ЧМ-2018.

Нынешний наставник "Шахтера" Паулу Фонсека имеет действующий контракт до конца сезона. Однако будет он его пролонгировать или нет, пока неизвестно.

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Обновлено в 16:27 "Мирча Луческу посетил офис компании СКМ в Киеве, владельцем которой является Ринат Ахметов, цель визита не сообщают. Впрочем, учитывая объявленное ранее самым Луческу желание завершить тренерскую карьеру после работы с Турцией, речь может идти скорее о работе в структуре клуба",…

Обновлено в 17:05 Мирча Луческу, ныне возглавляющий сборную Турции, сегодня побывал в Киеве.

ФОТО К НОВОСТИ: «Луческу может вернуться в "Шахтер" - СМИ»
Фото Луческу вновь может возглавить "Шахтер" - СМИ
Фото Луческу может вернуться в "Шахтер" - СМИ
Фото Луческу может вернуться в "Шахтер"
Фото Луческу может снова оказаться в "Шахтере"
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Terrikon Terrikon  ·  03.04.18, 14:42 Как сообщает Mercado Da Bola, полузащитник «Шахтера» Дентиньо может вернуться в бразильский «Коринтианс»
Униан Униан  ·  03.04.18, 15:13 Сегодня экс-наставник горняков посетил офис компании СКМ, принадлежащей Ринату Ахметову.
Главред Главред  ·  03.04.18, 15:46 Маститого специалиста уже достаточно давно "сватают" обратно в стан горняков.
Телеграф Телеграф  ·  03.04.18, 17:05 Мирча Луческу, ныне возглавляющий сборную Турции, сегодня побывал в Киеве.
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