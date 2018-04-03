Луческу может вернуться в "Шахтер" - СМИ (5 новостей) «Мирча Луческу, ныне возглавляющий сборную Турции, сегодня побывал в Киеве»

Бывший тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу посетил в офис компании "СКМ" в Киеве, которая принадлежит Ринату Ахметову.

"Мирча Луческу посетил офис компании СКМ в Киеве, владельцем которой является Ринат Ахметов, цель визита не сообщают. Впрочем, учитывая объявленное ранее самым Луческу желание завершить тренерскую карьеру после работы с Турцией, речь может идти скорее о работе в структуре клуба", - передает sportarena.com.

Румынский специалист был главным тренером Шахтера с 2004 по 2016 годы. За 12 лет в клубе тренер успел выиграть 8 чемпионств Украины, 6 Кубков Украины. В 2009 году "горняки" под руководством Луческу выиграли Кубок УЕФА.После донецкого клуба Луческу имел неудачный сезон в Зените. Покинул питерский клуб и возглавил сборную Турции, которую сумел вывести в финальную часть ЧМ-2018.

Нынешний наставник "Шахтера" Паулу Фонсека имеет действующий контракт до конца сезона. Однако будет он его пролонгировать или нет, пока неизвестно.

Саакашвили проиграл в Украине все суды по статусу беженца

Обновлено в 16:27 "Мирча Луческу посетил офис компании СКМ в Киеве, владельцем которой является Ринат Ахметов, цель визита не сообщают. Впрочем, учитывая объявленное ранее самым Луческу желание завершить тренерскую карьеру после работы с Турцией, речь может идти скорее о работе в структуре клуба",…

Обновлено в 17:05 Мирча Луческу, ныне возглавляющий сборную Турции, сегодня побывал в Киеве.