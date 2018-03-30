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Лукашенко посоветовал белорусским предпринимателям найти замену российскому рынку

Лукашенко посоветовал белорусским предпринимателям найти замену российскому рынку (3 новости)

«Александр Лукашенко посоветовал белорусским предпринимателям найти замену российскому рынку»

С 31 марта Россельхознадзор вводит запрет на поставку молочной продукции ряда белорусских предприятий.

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Европейская правда Европейская правда  ·  30.03.18, 15:15 Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил белорусским предпринимателям искать новые рынки для экспорта белорусских товаров из-за проблем с поставками в Россию.
Телеграф Телеграф  ·  30.03.18, 15:39 Александр Лукашенко посоветовал белорусским предпринимателям найти замену российскому рынку.
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Лукашенко посоветовал белорусским предпринимателям найти замену российскому рынку

Лукашенко посоветовал белорусским предпринимателям найти замену российскому рынку
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