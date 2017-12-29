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Лутковская рассказала, сколько в украинских тюрьмах находится граждан РФ

Лутковская рассказала, сколько в украинских тюрьмах находится граждан РФ (3 новости)

«Более десяти из них – кадровые военные РФ»

Омбудсмен уточнила, что среди осужденных более 10 кадровых российских военных.

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Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  29.12.17, 18:41 Более десяти из них – кадровые военные РФ.
MIGnews MIGnews  ·  29.12.17, 18:56 По словам омбудсмена, в украинских тюрьмах содержатся около 320 российских граждан.
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