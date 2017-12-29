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По словам омбудсмена, в украинских тюрьмах содержатся около 320 российских граждан.

Более десяти из них – кадровые военные РФ.

Омбудсмен уточнила, что среди осужденных более 10 кадровых российских военных.

Лутковская рассказала, сколько в украинских тюрьмах находится граждан РФ (3 новости) «Более десяти из них – кадровые военные РФ»

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