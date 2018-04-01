Ляшко задекларував понад 20 млн грн доходу за 2017 рік (4 новости) «Нардеп купил большой дом и задекларировал выигрыш в лотерею»

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко в декларации за 2017 год указал, кроме официальной зарплаты, 20,6 млн грн доходов, наличные деньги в разных валютах и купленный дом в поселке Козин Киевской области. Декларация опубликована на сайте НАПК.

Заработная плата Ляшко за 2017 год составила 259 тыс грн, также он получил 252 тыс грн "на ведение депутатской деятельности".

Проценты от вкладов и продажа недвижимого имущества принесли Ляшко 20,6 млн.

Кроме купленного в 2005 году автомобиля Toyota Land Cruiser, он указал в декларации взятый в аренду в 2017-м еще один автомобиль - Toyota Land Cruiser 200.

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20 января 2017 года Ляшко купил дом в Козине, площадью 357,1 кв/м за 11 млн грн, а также земельный участок в этом же поселке площадью 6 539 кв/м. В Козине Ляшко также арендует часть жилого дома 75,4 кв/м.

Вместе со своей сожительницей Роситой Сайранен Ляшко задекларировал 4 млн гривень и $713 тыс, размещенных на банковских счетах; 1 млн гривень, $499 тыс и €90 тыс наличными.