Люди никак не поддерживают расследование относительно Ноздровской, - заместитель главы полиции

Украинские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве юриста Ирины Ноздровской, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.
Обновлено в 21:04 Правоохранители установили, что к убийству мужчины причастны 35-летняя уроженка Запорожской области и 31-летний ранее судимый житель Донецкой области.
Обновлено в 21:10 Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обнародовал информацию о том, что подозреваемому в убийстве Ирины Ноздровской объявлено о подозрении.