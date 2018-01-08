Люди никак не поддерживают расследование относительно Ноздровской, - заместитель главы полиции

ЛIГАБiзнесIнформ · 08.01.18, 21:04

Вчера около полуночи в полицию поступило сообщение об обнаружении на улице Константиновской мужчины с признаками насильственной смерти. Уже на следующие сутки после совершения преступления подозреваемых…