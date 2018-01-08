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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина · · Обновлено в 21:10
· Правоохранители · Директор
Люди никак не поддерживают расследование относительно Ноздровской, - заместитель главы полиции

Люди никак не поддерживают расследование относительно Ноздровской, - заместитель главы полиции (100 новостей и 1 видео)

«Подробностей в МВД пока не сообщают»

Украинские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве юриста Ирины Ноздровской, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

Обновлено в 21:04 Правоохранители установили, что к убийству мужчины причастны 35-летняя уроженка Запорожской области и 31-летний ранее судимый житель Донецкой области.

Обновлено в 21:10 Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обнародовал информацию о том, что подозреваемому в убийстве Ирины Ноздровской объявлено о подозрении.

ФОТО К НОВОСТИ: «Люди никак не поддерживают расследование относительно Ноздровской, - заместитель главы полиции»
Фото Задержан человек, который объективно подозревается в убийстве Ноздровской
Фото Задержан подозреваемый в убийстве Ноздровской - спикер МВД Украины
Фото В полиции сообщили о задержании подозреваемого в убийстве Ноздровской
Фото В МВД сообщили о задержании подозреваемого в убийстве юриста Ноздровской
Фото Задержан подозреваемый в убийстве Ноздровской
Фото Полиция задержала подозреваемого в убийстве юристки Ноздровской
Фото Задержан подозреваемый в убийстве юристки Ноздровской
Фото Задержан подозреваемый в убийстве Ноздровской
Фото Подозреваемый в убийстве Ноздровской задержан - Шевченко
Фото Задержали подозреваемого в убийстве Ноздровской - СМИ
Фото Полиция задержала подозреваемого в убийстве Ноздровской
Фото МВД обнародовало подробности задержания подозреваемого в убийстве Ноздровской
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  08.01.18, 12:52 Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин говорит, что правоохранители расследуют убийство Ирины Ноздровской без всякой поддержки общественности
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  08.01.18, 14:36 Расследование резонансного убийства юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской происходит исключительно усилиями полиции.
MIGnews MIGnews  ·  08.01.18, 16:49 Представители правоохранительных органов нашли и задержали мужчину, который убил юриста Ирину Ноздровскую.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  08.01.18, 16:52 В Нацполиции опровергли информацию, которая появилась в ряде СМИ о том, что предполагаемый убийца Ирины Ноздровской задержан полицией и дает показания.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Гордон Гордон  ·  08.01.18, 17:20 Юрист и правозащитник Ирина Ноздровская была найдена мертвой 1 января. Сегодня полицейские задержали человека, который "объективно подозревается" в совершении преступления, сообщил пресс-секретарь МВД…
Сегодня Сегодня  ·  08.01.18, 17:21 Полиция задержала подозреваемого в убийстве юриста Ирины Ноздровской. Украинские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве юриста Ирины Ноздровской, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" директор…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  08.01.18, 17:23 Украинские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве юриста Ирины Ноздровской. Об этом заявил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко в комментарии "Интерфакс-Украина".…
Канал 112 Канал 112  ·  08.01.18, 17:25 Правоохранители задержали задержали человека, которого объективно подозревают в убийстве юриста Ирины Ноздровской. Об этом 8 января сообщил телеканалу "112 Украина" директор департамента коммуникации…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  08.01.18, 17:26 Украинские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве юриста Ирины Ноздровской.
Канал 112 Канал 112  ·  08.01.18, 17:28 Следственная группа по убийству Ноздровской вышла на финальную точку расследования, - Кива Подписаться на канал: https://goo.gl/CqZYZb
Обозреватель Обозреватель  ·  08.01.18, 17:29 В Министерстве внутренних дел сделали заявление
Depo.ua Depo.ua  ·  08.01.18, 17:32 Об этом 8 января сообщил телеканалу " 112 Украина " директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко, передает Depo.ua .
Главред Главред  ·  08.01.18, 17:32 В полиции отметили, что "задержано лицо, которое объективно подозревается в совершении преступления".
Факты Факты  ·  08.01.18, 17:34 Подробностей в МВД пока не сообщают
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  08.01.18, 17:37 Правоохранители детально воссоздали действия Ирины Ноздровской вечером в пятницу, 29 декабря 2017 года, на основании чего был задержан подозреваемый в ее убийстве житель Киевской области
ForUm ForUm  ·  08.01.18, 17:38 Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве юриста Ирины Ноздровской. Об этом сообщил 112 Украина директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.Он отметил, что сейчас ведомство…
ТСН ТСН  ·  08.01.18, 17:39 По непроверенной информации, задержанный является близким родственником мужчины, который сбил в ДТП сестру Ноздровской.
Хвиля Хвиля  ·  08.01.18, 17:39 Правоохранители задержали задержали человека, которого объективно подозревают в убийстве юриста Ирины Ноздровской. Об этом 8 января сообщил телеканалу «112 Украина» директор департамента коммуникации…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  08.01.18, 17:41 Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве юриста Ирины Ноздровской. Об этом сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко в понедельник, 8 января. "Задержано лицо, которое…
Украинская правда Украинская правда  ·  08.01.18, 17:49 Полиция установила и задержала подозреваемого в убийстве юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской.
УНН УНН  ·  08.01.18, 17:56 Полиция установила и задержала подозреваемого в убийстве юристки Ирины Ноздровской. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, со ссылкой на пресс-службу МВД передает УНН.По…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  08.01.18, 17:57 Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве юриста Ирины Ноздровской. Об этом LIGA.net сообщил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко."Задержан человек, который объективно…
Depo.ua Depo.ua  ·  08.01.18, 17:57 Об этом сегодня, 8 января, на оперативном совещании под председательством первого заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Ярового сообщил первый заместитель главы Нацполиции – начальник криминальной…
Новое Время Новое Время  ·  08.01.18, 17:57 Украинские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве юриста Ирины Ноздровской, сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко, передает Интерфакс-Украина.
Голос.UA Голос.UA  ·  08.01.18, 18:07 Украинские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве юриста Ирины Ноздровской. Об этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщил начальник департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко. «Задержано…
ТСН ТСН  ·  08.01.18, 18:09 Правоохранители полностью воссоздали картину передвижения правозащитницы 29 декабря в промежутке с 17:00 до 18:00.
Канал 112 Канал 112  ·  08.01.18, 18:14 Правоохранители задержали человека, которого объективно подозревают в убийстве юриста Ирины Ноздровской. Читайте больше: http://112.ua/obshchestvo/policiya-zaderzhala-podozrevaemogo-v-ubiystve-yurista-nozdrovskoy-428007.html…
Гордон Гордон  ·  08.01.18, 18:16 Следователи, ведущие дело об убийстве юриста Ирины Ноздровской, сопоставляют собранные ими данные с показаниями лица, задержанного по подозрению в совершении преступления, заявили в Министерстве внутренних…
Униан Униан  ·  08.01.18, 18:18 Правоохранители проводят проверку показаний задержанного в части его причастности к убийству.
Фокус Фокус  ·  08.01.18, 18:20 Полиция задержала подозреваемого в убийстве юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской. Об этом вечером 8 января сообщил первый замглавы МВД Сергей Яровой, передает пресс-служба министерства.…
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  08.01.18, 18:26 Полиция задержала подозреваемого в убийстве юристки Ирины Ноздровской. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.По словам главы МВД Артема Шевченко, был задержан мужчина, который «объективно подозревается…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  08.01.18, 18:29 Полиция задержала жителя Киевской области по подозрению в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской
Хвиля Хвиля  ·  08.01.18, 18:29 Министр Внутренних дел Арсен Аваков подтвердил информацию о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской. «Да, полиция задержала подозреваймого в убийстве Ноздровской. Улики более чем веские.…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  08.01.18, 18:31 Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подтвердил факт задержания подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской.
РБК Украина РБК Украина  ·  08.01.18, 18:33 Полиция задержала подозреваемого в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской. Об этом 8 января 2018 года сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.По словам заместителя министра внутренних дел…
Факты Факты  ·  08.01.18, 18:34 Министр внутренних дел заявляет, что собранные улики -- веские
Газета День Газета День  ·  08.01.18, 18:36 Правоохранители детально воссоздали действия Ирины Ноздровской вечером в пятницу, 29 декабря 2017 года, на основании чего был задержан подозреваемый в ее убийстве житель Киевской области. Об этом сегодня,…
Обозреватель Обозреватель  ·  08.01.18, 18:37 Вскоре информация будет полностью раскрыта
Facenews Facenews  ·  08.01.18, 18:44 Украинские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве юриста Ирины Ноздровской.Об этом заявил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко в комментарии "Интерфакс-Украина"."Задержано…
Сегодня Сегодня  ·  08.01.18, 18:44 Он также предостерег от домыслов, отметив, что информация будет предоставлена уже завтра.. Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал подробности задержания подозреваемого в убийстве юриста Ирины Ноздровской.…
Украинская правда Украинская правда  ·  08.01.18, 18:45 Задержанный по подозрению в убийстве юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской является родственником племянника судьи Вышгородского района Дмитрия Россошанского. 
ТСН ТСН  ·  08.01.18, 18:47 Министр также пообещал во вторник обнародовать всю информацию по делу.
УНН УНН  ·  08.01.18, 18:50 Информация о задержанном подозреваемом в убийстве юристки Ирины Ноздровской будет раскрыта 9 января. Об этом глава МВД Арсен Аваков написал в сети twitter."Да, полиция задержала подозреваемого в убийстве…
Сегодня Сегодня  ·  08.01.18, 18:54 Следствие восстановило всю картину этого ужасного преступления по минутам. Убийство правозашитницы Ирины Ноздровской раскрыто. Об этом в Facebook написал советник главы МВД, народный депутат Антон Геращенко."Убийство…
MIGnews MIGnews  ·  08.01.18, 18:55 Украинские правоохранительные органы задержали человека, подозреваемого в убийстве юриста Ирины Ноздровской.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  08.01.18, 18:55 Имя подозреваемого глава МВД пообещал озвучить во вторник.
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  08.01.18, 18:56 Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской...
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  08.01.18, 18:57 По данным Нацполиции, житель Киевской области обоснованно подозревается в данном преступлении.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  08.01.18, 18:59 Народный депутат Украины Антон Геращенко обнародовал некоторые подробности раскрытия убийства Ирины Ноздровской.
Телеграф Телеграф  ·  08.01.18, 19:00 Полиция с момента обнаружения убитой Ноздровской напряженно работала над раскрытием этого преступления.
Гордон Гордон  ·  08.01.18, 19:04 По словам нардепа от "Народного фронта" Антона Геращенко, в качестве доказательств у полиции есть орудие убийства юриста Ирины Ноздровской и чистосердечное признание подозреваемого.Убийство юриста Ирины…
УРА-Информ УРА-Информ  ·  08.01.18, 19:05 Убийцей оказался близкий родственник преступника, сбившего на автомобиле ее сестру и затем благодаря упорству Ирины приговоренного к уголовному наказанию. Об этом сообщил директор департамента коммуникации…
Апостроф Апостроф  ·  08.01.18, 19:11 Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что у правоохранителей есть все основания полагать, что задержанный подозреваемый причастен к убийству правозащитницы Ирины Ноздровской.
Канал 112 Канал 112  ·  08.01.18, 19:14 Правоохранители задержали человека, которого объективно подозревают в убийстве юриста Ирины Ноздровской. Читайте больше: http://112.ua/obshchestvo/policiya-zaderzhala-podozrevaemogo-v-ubiystve-yurista-nozdrovskoy-428007.html…
Хвиля Хвиля  ·  08.01.18, 19:17 Мотивом убийства Ирины Ноздровской была месть за ее правозащитную деятельность. Об этом написалв Facebook народный депутат от «Народного фронта», член коллегии Министерства внутренних дел Антон…
Обозреватель Обозреватель  ·  08.01.18, 19:20 В скором времени убийцу юриста ждет суд и тюремное заключение
Капитал Капитал  ·  08.01.18, 19:20 Задержанный по подозрению в убийстве юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской является родственником племянника судьи Вышгородского района Дмитрия Россошанского. Информацию об этом…
Обозреватель Обозреватель  ·  08.01.18, 19:27 Мужчину уже задержали
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  08.01.18, 19:27 Юриста Ирину Ноздровскую убили, отомстив за ее правозащитную деятельность. Об этом написал на своей странице в соцсети народный депутат из фракции «Народный фронт» Антон Геращенко."Следствие восстановило…
Факты Факты  ·  08.01.18, 19:29 Адвокат преступника, насмерть сбившего сестру Ноздровской, прокомментировал ситуацию
Facenews Facenews  ·  08.01.18, 19:30 По некоторым данным, задержанный может быть близким родственником преступника, сбившего сестру Ирины Ноздровской. Его имя власти пока не называют.Сотрудники правоохранительных органов Украины задержали…
Медиапорт Медиапорт  ·  08.01.18, 19:37 В деле об убийстве Ирины Ноздровской появился подозреваемый.
Униан Униан  ·  08.01.18, 19:37 По словам министра внутренних дел, детали относительно задержания подозреваемого будут обнародованы завтра.
Хвиля Хвиля  ·  08.01.18, 19:38 Задержанный по подозрению в убийстве юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской является родственником племянника судьи Вышгородского района Дмитрия Россошанского. Информацию об этом Украинской правде…
Гордон Гордон  ·  08.01.18, 19:40 ДополняетсяДополняется
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  08.01.18, 19:41 В выпуске новостей за 8 января по состоянию на 19:00 – полиция задержала подозреваемого в убийстве юриста Ирины Ноздровской. В Москве устроили пикет против аннексии Крыма, подобная акция состоялась и…
Гордон Гордон  ·  08.01.18, 19:43 Глава МВД Арсен Аваков поблагодарил за службу полицейских, раскрывших убийство юриста Ирины Ноздровской.Подробности убийства юриста Ирины Ноздровской будут раскрыты 9 января после окончания следственных…
Канал 112 Канал 112  ·  08.01.18, 19:45 Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пообещал, что полная информация об подозреваемом в убийстве юриста Ирины Ноздровской будет обнародована правоохранительными органами завтра, 9 января. В частности,…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  08.01.18, 19:45 Аваков пообещал раскрыть полную информацию о подозреваемом в убийстве правозащитницы 9 января.
Главред Главред  ·  08.01.18, 19:47 Геращенко заявил, ч то подозреваемого ждут суд и длительное тюремное заключение, возможно, пожизненное. (видео)
ТСН ТСН  ·  08.01.18, 19:53 Следствие восстановило всю картину преступления по минутам.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  08.01.18, 19:57 Подозреваемым в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской является Юрий Россошанский – отец Дмитрия Россошанского, который насмерть сбил на автомобиле сестру Ирины Светлану Сапатинскую. Об этом INSIDER…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  08.01.18, 19:58 Мужчина является отцом осужденного к семи годам заключения виновного в смертельном ДТП с сестрой адвоката Ноздровской. Раньше она заявляла об угрозах с его стороны.
Голос.UA Голос.UA  ·  08.01.18, 20:08 Убийство правозашитницы Ирины Ноздровской раскрыто. Об этом в Facebook написал советник главы МВД, народный депутат Антон Геращенко. «Убийство Ирины Ноздровской раскрыто. Профессионально, без истерик…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  08.01.18, 20:10 Задержанный по подозрению в убийстве юриста Ирины Ноздровской является родственником племянника судьи Вышгородского района Дмитрия Россошанского. Об этом Украинской правде сообщили источники в правоохранительных…
Телеграф Телеграф  ·  08.01.18, 20:10 Мотивом убийства Ноздровской была месть за ее правозащитную деятельность.
Фокус Фокус  ·  08.01.18, 20:11 Мотивом убийства Ирины Ноздровской была ее правозащитная деятельность. Об этом сообщил народный депутату Антон Геращенко в Facebook. "Убийство Ирины Ноздровской раскрыто. Профессионально, без истерик…
Хвиля Хвиля  ·  08.01.18, 20:12 Подозреваемым в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской, которого сегодня задержала полиция, является Юрий Россошанский, 1954 года рождения. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  08.01.18, 20:13 Подозреваемым в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской является Юрий Россошанский. Подозреваемый является отцом Дмитрия Россошанского, который насмерть сбил на автомобиле сестру Ирины Светлану Сапатинскую,…
УНН УНН  ·  08.01.18, 20:15 Подозреваемый в убийстве юристки Ирины Ноздровской признался в содеянном, у следствия есть орудие преступления. Об этом в сети Facebook написал член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко."Полицией…
Канал 112 Канал 112  ·  08.01.18, 20:15 Задержанный полицией подозреваемый в убийстве правозащитницы и адвоката Ирины Ноздровской дал признательные показания и рассказал обо всех деталях преступления. Об этом в эфире телеканала "112 Украина"…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  08.01.18, 20:18 Подозреваемым в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской является Юрий Россошанский. Подозреваемый является отцом Дмитрия Россошанского, который насмерть сбил на автомобиле сестру Ирины Светлану Сапатинскую,…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  08.01.18, 20:21 Дочь убитой правозащитницы и адвоката Ирины Ноздровской Анастасия заявляет, что она и ее адвокаты не проводят собственного расследования убийства ее матери.
Сегодня Сегодня  ·  08.01.18, 20:23 Мужчина якобы приходится отцом Дмитрию Россошанскому. Подозреваемым в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской, которого задержали правоохранители, оказался Россошанский Юрий Викторович, 1954 года рождения.Об…
Politeka Politeka  ·  08.01.18, 20:30 Полиция задержала убийцу Ноздровской — журналист Полицейские нашли убийцу правозащитницы Ирины Ноздровской. Об этом сообщил журналист Айдер Муждабаев. Журналист отмечает, что убийцей оказался близкий…
Новое Время Новое Время  ·  08.01.18, 20:34 Задержанный полицией подозреваемый в убийстве правозащитницы и адвоката Ирины Ноздровской дал признательные показания и рассказал обо всех деталях преступления, сообщил депутат Верховной Рады, член коллегии…
Politeka Politeka  ·  08.01.18, 20:38 Подозреваемым в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской, которого сегодня задержала полиция, является Юрий Россошанский, 1954 года рождения Об этом сообщили источники в правоохранительных органах. Задержанный…
Главред Главред  ·  08.01.18, 20:39 Задержаный мужчина приходится отцом водителя, который сбил насмерть сестру Ноздровской.
Факты Факты  ·  08.01.18, 20:41 По словам народного депутата, следствие восстановило картину преступления по минутам
ТСН ТСН  ·  08.01.18, 20:48 Настоящий убийца, по мнению юристов, до сих пор на свободе.
Апостроф Апостроф  ·  08.01.18, 20:56 Задержанным подозреваемым в деле об убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской является Юрий Россошанский.
Голос.UA Голос.UA  ·  08.01.18, 21:03 Подозреваемым в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской, которого недавно задержала полиция, оказался Россошанский Юрий Викторович, 1954 года рождения. Об этом INSIDER сообщили источники в правоохранительных…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  08.01.18, 21:04 Вчера около полуночи в полицию поступило сообщение об обнаружении на улице Константиновской мужчины с признаками насильственной смерти. Уже на следующие сутки после совершения преступления подозреваемых…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  08.01.18, 21:10 Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обнародовал информацию о том, что подозреваемому в убийстве Ирины Ноздровской объявлено о подозрении.
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