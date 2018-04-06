Макгрегор влип в скандал с нападением на автобус: опубликовано видео

Три поединка турнира UFC-223, который состоится в субботу в Нью-Йорке, отменены после нападения ирландского бойца Конора Макгрегора на автобус с участниками бойцовского вечера. Об этом сообщает издание Сегодня со ссылкой на ESPN. Макгрегор в четверг вместе со своими друзьями, в том числе с российским бойцом Артемом Лобовым, атаковал автобус с бойцами турнира UFC-223, одним из которых был россиянин Хабиб Нурмагомедов. На видео видно, как ирландец хватает элемент ограждения и разбивает стекло автобуса. Ранее в Нью-Йорке произошла небольшая стычка между Лобовым и Нурмагомедовым. Позднее после нападения Макгрегор добровольно явился в полицию и был взят под стражу. В результате нападения Макгрегора травмы получили американские бойцы Майк Кьеза и Рэй Борг, их бои в рамках UFC-223 против американца Энтони Петтиса и мексиканца Брэндона Морено соответственно были отменены. У Кьезы рваные раны лица, у Борга проблемы с глазом. Также был отменен бой Лобова с американцем Алексом Касересом из-за участия россиянина в нападении на автобус. Также

Обновлено в 12:48 Три поединка турнира UFC-223, который состоится в субботу в Нью-Йорке, отменены после нападения ирландского бойца Конора Макгрегора на автобус с участниками бойцовского вечера. Об этом сообщает издание Сегодня со ссылкой на ESPN. Макгрегор в четверг вместе со своими друзьями, в…

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