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Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 13:50
· Автобус
Макгрегор влип в скандал с нападением на автобус: опубликовано видео

Макгрегор влип в скандал с нападением на автобус: опубликовано видео (5 новостей и 1 видео)

«Конор пока еще не получил обвинений»

Три поединка турнира UFC-223, который состоится в субботу в Нью-Йорке, отменены после нападения ирландского бойца Конора Макгрегора на автобус с участниками бойцовского вечера. Об этом сообщает издание Сегодня со ссылкой на ESPN. Макгрегор в четверг вместе со своими друзьями, в том числе с российским бойцом Артемом Лобовым, атаковал автобус с бойцами турнира UFC-223, одним из которых был россиянин Хабиб Нурмагомедов. На видео видно, как ирландец хватает элемент ограждения и разбивает стекло автобуса. Ранее в Нью-Йорке произошла небольшая стычка между Лобовым и Нурмагомедовым. Позднее после нападения Макгрегор добровольно явился в полицию и был взят под стражу. В результате нападения Макгрегора травмы получили американские бойцы Майк Кьеза и Рэй Борг, их бои в рамках UFC-223 против американца Энтони Петтиса и мексиканца Брэндона Морено соответственно были отменены. У Кьезы рваные раны лица, у Борга проблемы с глазом. Также был отменен бой Лобова с американцем Алексом Касересом из-за участия россиянина в нападении на автобус. Также

Обновлено в 12:48 Три поединка турнира UFC-223, который состоится в субботу в Нью-Йорке, отменены после нападения ирландского бойца Конора Макгрегора на автобус с участниками бойцовского вечера. Об этом сообщает издание Сегодня со ссылкой на ESPN. Макгрегор в четверг вместе со своими друзьями, в…

Обновлено в 13:50 Ирландский боец стал фигурантом очередного скандала.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Апостроф Апостроф  ·  06.04.18, 10:14 Скандальный ирландский боец MMA Конор Макгрегор напал на автобус, в котором находился дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов, а также другие спортсмены.
ТСН ТСН  ·  06.04.18, 11:14 Конор пока еще не получил обвинений.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  06.04.18, 11:39 Скандальный ирландец Конор Макгрегор арестован в Нью-Йорке после нападения на автобус с бойцами смешанных единоборств
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  06.04.18, 13:50 Ирландский боец стал фигурантом очередного скандала.
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