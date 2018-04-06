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Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 11:12
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МакГрегора арестовали за потасовку в Нью-Йорке

МакГрегора арестовали за потасовку в Нью-Йорке (4 новости)

«Ирландский боец отметился брутальной выходкой»

Конор Макгрегор, ирландский чемпион смешанных единоборств, был задержан полицией Нью-Йорка за нападение на автобус, перевозивший бойцов UFC. Об этом сообщает The New York Times.

Нападение произошло в Барклайс-центре, что в Нью-Йорке. Как видно на записях с камер, Макгрегор в сопровождении нескольких друзей подошел к автобусу и бросил в него тележку. В результате было разбито окно, один из находившихся в автобусе бойцов был ранен.

После этого Макгрегор попытался бросить в автобус ещё и дорожное заграждение, но его остановили его друзья.

Сообщается, что полиции Макгрегор сдался сам. Никаких обвинений пока что официально не выдвигается.

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Издание предполагает, что причина нападения - российский боец Хабиб Нурмагомедов, который мог находиться в автобусе. Сообщается, что ранее между Нурмагомедовым и другом Макгрегора Артемом Лобовым произошел словестный конфликт.

Обновлено в 11:12 Ирландца заключили под стражу, но пока официальных обвинений ему не предъявлено.

ФОТО К НОВОСТИ: «МакГрегора арестовали за потасовку в Нью-Йорке»
Фото МакГрегора арестовали за потасовку в Нью-Йорке
Фото Замешан русский: в Нью-Йорке арестован Конор МакГрегор - видеофакт
Фото Конор Макгрегор задержан за нападение на автобус с бойцами UFC
Фото Макгрегор сдался полиции Нью-Йорка после нападения на автобус участников UFC 223
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Телеграф Телеграф  ·  06.04.18, 09:43 Звездный ирландский боец MMA Конор МакГрегор (21-3) был арестован полицией Нью-Йорка
Обозреватель Обозреватель  ·  06.04.18, 09:46 Ирландский боец отметился брутальной выходкой
Униан Униан  ·  06.04.18, 11:12 Ирландца заключили под стражу, но пока официальных обвинений ему не предъявлено.
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