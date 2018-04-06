МакГрегора арестовали за потасовку в Нью-Йорке

Конор Макгрегор, ирландский чемпион смешанных единоборств, был задержан полицией Нью-Йорка за нападение на автобус, перевозивший бойцов UFC. Об этом сообщает The New York Times.

Нападение произошло в Барклайс-центре, что в Нью-Йорке. Как видно на записях с камер, Макгрегор в сопровождении нескольких друзей подошел к автобусу и бросил в него тележку. В результате было разбито окно, один из находившихся в автобусе бойцов был ранен.

После этого Макгрегор попытался бросить в автобус ещё и дорожное заграждение, но его остановили его друзья.

Сообщается, что полиции Макгрегор сдался сам. Никаких обвинений пока что официально не выдвигается.

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Издание предполагает, что причина нападения - российский боец Хабиб Нурмагомедов, который мог находиться в автобусе. Сообщается, что ранее между Нурмагомедовым и другом Макгрегора Артемом Лобовым произошел словестный конфликт.

Обновлено в 11:12 Ирландца заключили под стражу, но пока официальных обвинений ему не предъявлено.