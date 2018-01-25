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Хвиля Хвиля · · Обновлено в 02:13
· Франция
Макрон обещает закрыть все ТЭЦ на угле во Франции

Макрон обещает закрыть все ТЭЦ на угле во Франции (5 новостей)

«Для альтернативы в стране будет создан фонд для финансирования инноваций и исследований, объем капитала составит 10 млн евро»

Франция снова занимает центральное место в Европе, сказал президент страны Эммануэль Макрон на Всемирном экономическом форуме в Давосе. «Франция вернулась. Франция снова в центре Европы. Потому что никогда не будет успеха Франции без европейского успеха», – подчеркнул он. ...

Обновлено в 02:07 Для альтернативы в стране будет создан фонд для финансирования инноваций и исследований, объем капитала составит 10 млн евро.

Обновлено в 02:13 Такой шаг, по мнению Макрона, поможет Франции стать примером в борьбе с глобальными климатическими изменениями. Чтобы компенсировать потери от закрытия ТЭЦ, страна будет параллельно вкладывать средства в развитие инноваций и исследования.

ФОТО К НОВОСТИ: «Макрон обещает закрыть все ТЭЦ на угле во Франции»
Фото Макрон призвал в Давосе к более справедливой глобализации
Фото Форум в Давосе: Франция обещает закрыть все свои ТЭС до 2021 года
Фото Франция закроет к 2021 году все свои ТЭЦ на углях, - Макрон
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  25.01.18, 01:42 Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе призвал разработать десятилетний план, который усилит позицию ЕС в мире.
Телеграф Телеграф  ·  25.01.18, 02:07 Для альтернативы в стране будет создан фонд для финансирования инноваций и исследований, объем капитала составит 10 млн евро.
Канал 112 Канал 112  ·  25.01.18, 02:13 Президент Франции Эмануэль Макрон заявил о том, что правительство страны намерено закрыть до 2021 года все теплоэлектростанции на углях. Об этом он заявил во время выступления на Всемирном экономическом…
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