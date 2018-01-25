Макрон обещает закрыть все ТЭЦ на угле во Франции (5 новостей) «Для альтернативы в стране будет создан фонд для финансирования инноваций и исследований, объем капитала составит 10 млн евро»

Франция снова занимает центральное место в Европе, сказал президент страны Эммануэль Макрон на Всемирном экономическом форуме в Давосе. «Франция вернулась. Франция снова в центре Европы. Потому что никогда не будет успеха Франции без европейского успеха», – подчеркнул он. ...

Обновлено в 02:07 Для альтернативы в стране будет создан фонд для финансирования инноваций и исследований, объем капитала составит 10 млн евро.

Обновлено в 02:13 Такой шаг, по мнению Макрона, поможет Франции стать примером в борьбе с глобальными климатическими изменениями. Чтобы компенсировать потери от закрытия ТЭЦ, страна будет параллельно вкладывать средства в развитие инноваций и исследования.