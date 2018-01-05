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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 00:36
· Франция · Освобождение · Переговоры · Результат
Макрон считает &quot;Нормандский формат&quot; залогом успеха обмена пленными на Донбассе

Макрон считает "Нормандский формат" залогом успеха обмена пленными на Донбассе (6 новостей)

«По мнению президента Франции, это стало результатом совместной работы»

Четырехсторонние переговоры в нормандской формате дали Украине результат в вопросе обмена заложниками. Об этом сказал президент Франции, которая является участницей нормандского формата, Эммануэль Макрон, передает посольство Франции в Украине.

"В последние недели мы также смогли вместе достичь ощутимых результатов, и я поздравляю их. В частности, думаю о том, что Нормандский формат позволил провести в Украине взаимноe освобождениe пленных в конце прошлого года", - сказал он.

"В останні тижні ми також змогли разом досягти відчутних результатів, і я вітаю їх. Зокрема, думаю про те, що Нормандський формат дозволив провести в Україні взаємне звільнення полонених наприкінці минулого року." @EmmanuelMacron https://t.co/gYVAXMm49y

— La France en Ukraine (@FranceenUkraine) January 5, 2018

Франция будет продолжать помогать Украине в освобождении заложников, -…
Франция будет продолжать помогать Украине в освобождении заложников, -…

Обновлено в 23:56 В последние недели мы смогли вместе достичь ощутимых результатов, заявил французский лидер.

Обновлено в 00:36 Макрон приветствовал этот шаг.

ФОТО К НОВОСТИ: «Макрон считает "Нормандский формат" залогом успеха обмена пленными на Донбассе»
Фото Макрон связал успех обмена пленными на Донбассе с "Нормандским форматом"
Фото Макрон считает "Нормандский формат" залогом успеха обмена пленными на Донбассе
Фото Макрон назвал освобождение украинских пленных достижением Нормандского формата
Фото Успех "нормандского формата". Макрон оценил обмен пленными на Донбассе
Фото Макрон заявил, что нормандский формат способствовал обмену удерживаемыми лицами на Донбассе
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  05.01.18, 19:43 По мнению президента Франции, "Нормандский формат" позволил провести на Донбассе обмен пленными.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  05.01.18, 20:45 По мнению президента Франции, это стало результатом совместной работы.
Телеграф Телеграф  ·  05.01.18, 21:28 По мнению Президента Франции Эммануэля Макрона именно “Нормандский формат” позволил провести на Донбассе обмен пленными.
Главред Главред  ·  05.01.18, 23:56 В последние недели мы смогли вместе достичь ощутимых результатов, заявил французский лидер.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Гордон Гордон  ·  06.01.18, 00:36 Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал обмен удерживаемыми лицами на Донбассе, который состоялся 27 декабря 2017 года.Сотрудничество в рамках нормандского формата способствовало обмену…
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Макрон считает &amp;quot;Нормандский формат&amp;quot; залогом успеха обмена пленными на Донбассе

Макрон считает "Нормандский формат" залогом успеха обмена пленными на Донбассе
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