Макрон считает &quot;Нормандский формат&quot; залогом успеха обмена пленными на Донбассе

Четырехсторонние переговоры в нормандской формате дали Украине результат в вопросе обмена заложниками. Об этом сказал президент Франции, которая является участницей нормандского формата, Эммануэль Макрон, передает посольство Франции в Украине.

"В последние недели мы также смогли вместе достичь ощутимых результатов, и я поздравляю их. В частности, думаю о том, что Нормандский формат позволил провести в Украине взаимноe освобождениe пленных в конце прошлого года", - сказал он.

"В останні тижні ми також змогли разом досягти відчутних результатів, і я вітаю їх. Зокрема, думаю про те, що Нормандський формат дозволив провести в Україні взаємне звільнення полонених наприкінці минулого року." @EmmanuelMacron https://t.co/gYVAXMm49y

— La France en Ukraine (@FranceenUkraine) January 5, 2018

Франция будет продолжать помогать Украине в освобождении заложников, -…

Обновлено в 23:56 В последние недели мы смогли вместе достичь ощутимых результатов, заявил французский лидер.

Обновлено в 00:36 Макрон приветствовал этот шаг.