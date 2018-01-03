Манафорт подал иск против спецпрокурора Мюллера (7 новостей) «Бывший глава избирательной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт, которому было предъявлено обвинение в отмывании денег, подал в суд на специального…»

Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа в 2016 году Пол Манафорт подал в суд на специального прокурора США Роберта Мюллера. Об этом сообщает The Huffington Post.

Манафорт считает, что дело против него превышает полномочия спецпрокурора, который должен заниматься вероятным вмешательством Росси в президентские выборы в США.

Защита Манафорта утверждает, что дело против их подзащитного с этим не связано.

В октябре 2017 года Манафорт сдался федеральным властям.

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Его обвиняют по 12 пунктам, основные из которых: заговор против США (вероятно, речь идет о связях с россиянами во время американских выборов); работа в качестве иностранного агента без соответствующей регистрации; отмывание денег (переводы на заграничные счета, в том числе, на Кипре и Сейшелах), уклонение от уплаты налогов.

Обновлено в 03:14 Манафорт утверждает, что Мюллер вышел за рамки своих полномочий, когда обвинил его в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

Обновлено в 04:08 Манафорт утверждает, что Мюллер не имел юридических полномочий расследовать и выдвигать против него обвинения в отмывании денег до 2016 года. Поскольку преступления, которые обвинение приписывает Манафорту, не связанные с избирательной кампанией США 2016 года и касаются исключительно работы Манафорта и и его партнера Рика Гейтса в Украине.