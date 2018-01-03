  1. Главная
  2. Новости
  3. Мир
  4. Манафорт подал иск против спецпрокурора Мюллера
Мир
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 04:08
· США · Суд · Прокурор
Манафорт подал иск против спецпрокурора Мюллера

Манафорт подал иск против спецпрокурора Мюллера (7 новостей)

«Бывший глава избирательной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт, которому было предъявлено обвинение в отмывании денег, подал в суд на специального…»

Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа в 2016 году Пол Манафорт подал в суд на специального прокурора США Роберта Мюллера. Об этом сообщает The Huffington Post.

Манафорт считает, что дело против него превышает полномочия спецпрокурора, который должен заниматься вероятным вмешательством Росси в президентские выборы в США.

Защита Манафорта утверждает, что дело против их подзащитного с этим не связано.

В октябре 2017 года Манафорт сдался федеральным властям.

Оружие США будет использоваться Украиной для реагирования на провокации,…
Оружие США будет использоваться Украиной для реагирования на провокации,…

Его обвиняют по 12 пунктам, основные из которых: заговор против США (вероятно, речь идет о связях с россиянами во время американских выборов); работа в качестве иностранного агента без соответствующей регистрации; отмывание денег (переводы на заграничные счета, в том числе, на Кипре и Сейшелах), уклонение от уплаты налогов.

Обновлено в 03:14 Манафорт утверждает, что Мюллер вышел за рамки своих полномочий, когда обвинил его в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

Обновлено в 04:08 Манафорт утверждает, что Мюллер не имел юридических полномочий расследовать и выдвигать против него обвинения в отмывании денег до 2016 года. Поскольку преступления, которые обвинение приписывает Манафорту, не связанные с избирательной кампанией США 2016 года и касаются исключительно работы Манафорта и и его партнера Рика Гейтса в Украине.

ФОТО К НОВОСТИ: «Манафорт подал иск против спецпрокурора Мюллера»
Фото Манафорт подал иск против спецпрокурора Мюллера
Фото Манафорт подал в суд на спецпрокурора по России
Фото Манафорт подал в суд на спецпрокурора США Мюллера
Фото Манафорт подав до суду на спецпрокурора Мюллера
Фото Манафорт подал в суд на спецпрокурора Мюллера и минюст США
Фото Манафорт подал иск против спецпрокурора по делу о вмешательстве России в выборы в США
Фото Манафорт подал иск против спецпрокурора Мюллера
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  03.01.18, 23:23 Экс-глава президентской кампании Дональда Трампа Пол Манафорт обвинил руководство Минюста США в превышении полномочий и потребовал ограничить полномочия спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует возможное…
Новое Время Новое Время  ·  03.01.18, 23:29 Бывший глава избирательной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт, которому было предъявлено обвинение в отмывании денег, подал в суд на специального прокурора США Роберта Мюллера.
Главком Главком  ·  04.01.18, 01:59 Колишній керівник кампанії президента США Дональда Трампа Пол Манафорт подав в суд на спеціального прокурора Роберта Мюллера. Манафорт стверджує, що широкомасштабне розслідування слідчої групи щодо можливої…
Канал 112 Канал 112  ·  04.01.18, 02:39 Бывший руководитель предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Пол Манафорт подал в федеральный суд округа Колумбия иск на спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование российского…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
РБК Украина РБК Украина  ·  04.01.18, 03:14 Бывший руководитель предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Пол Манафорт подал в суд на спецпрокурора США по делу о вмешательстве России в американсике выборы Роберта Мюллера и заместителя…
Сегодня Сегодня  ·  04.01.18, 04:08 Манафорт пытается доказать, что расследование против него незаконное. Бывший глава избирательного штаба Дональда Трампа и политтехнолог "Партии регионов" Пол Манафорт, подал в суд в США иск в котором…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Мир»
В Иране убиты трое сотрудников разведки

В Иране убиты трое сотрудников разведки
Манафорт подал иск против спецпрокурора Мюллера

Манафорт подал иск против спецпрокурора Мюллера
В Нью-Йорке в доме супругов Клинтон произошел пожар

В Нью-Йорке в доме супругов Клинтон произошел пожар
При обстреле российской авиабазы в Сирии уничтожены 7 самолетов и склад боеприпасов, - &quot;Коммерсантъ&quot;

При обстреле российской авиабазы в Сирии уничтожены 7 самолетов и…
В Израиле предварительно одобрили закон о смертной казни для террористов

В Израиле предварительно одобрили закон о смертной казни для террористов
На западе Европы бушует шторм &quot;Элеонора&quot;: есть погибшие и пострадавшие

На западе Европы бушует шторм "Элеонора": есть погибшие и пострадавшие
Умер лидер, к которому прислушивались миллионы людей во всем мире

Умер лидер, к которому прислушивались миллионы людей во всем мире
Тука рассказал о преступлениях, в каких подозревают освобожденных из плена боевиков

Тука рассказал о преступлениях, в каких подозревают освобожденных из плена…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Чего ждать от Путина в 2018 году

Чего ждать от Путина в 2018 году
Грушу надо сушить 30 лет

Грушу надо сушить 30 лет
В Иерусалиме нашли 3-тысячелетнюю печать библейского правителя

В Иерусалиме нашли 3-тысячелетнюю печать библейского правителя
Сериал &amp;quot;Шерлок&amp;quot; получил женскую версию

Сериал "Шерлок" получил женскую версию
Европа закрыла дверь перед Украиной: стало известно о большой услуге

Европа закрыла дверь перед Украиной: стало известно о большой услуге
Магнитные бури сегодня: прогноз на 4 января

Магнитные бури сегодня: прогноз на 4 января
Поліція нагородила чотирьох харків&#039;ян за знешкодження нападника на «Укрпошту»

Поліція нагородила чотирьох харків'ян за знешкодження нападника на «Укрпошту»
Несколько освобожденных на Донбассе заложников отказались от лечения из-за повышенного внимания СМИ

Несколько освобожденных на Донбассе заложников отказались от лечения из-за повышенного…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.