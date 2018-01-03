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Манчестер Сити может заплатить за Умтити 60 миллионов евро

Манчестер Сити может заплатить за Умтити 60 миллионов евро (3 новости)

«Самуэль Умтити может перебраться на Туманный Альбион»

Защитник “Барселоны” Самуэль Юмтити может продолжить карьеру в Англии.

ФОТО К НОВОСТИ: «Манчестер Сити может заплатить за Умтити 60 миллионов евро»
Фото Манчестер Сити может заплатить за Умтити 60 миллионов евро
Фото "Манчестер Сити" нацелился на защитника "Барселоны"
Фото «Манчестер Сити» предложит 60 миллионов евро за защитника «Барселоны»
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Sport.ua Sport.ua  ·  03.01.18, 15:49 Защитник «Барселоны» попал в сферу интересов «горожан»
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  03.01.18, 20:15 Самуэль Умтити может перебраться на Туманный Альбион
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Манчестер Сити может заплатить за Умтити 60 миллионов евро

Манчестер Сити может заплатить за Умтити 60 миллионов евро
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