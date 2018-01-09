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«Манчестер Сити» начал работу над трансфером Фреда (7 новостей) «Бразилец переедет в Англию зимой или летом»

Полузащитник донецкого Шахтера Фред может перейти в состав Манчестер Сити во время зимнего или ближайшего летнего трансферного окна, сообщает Manchester Evening News.

"Горожане" начали работать над трансфером бразильца в этом месяце, но готовы подождать до лета. Ожидается, что переговоры проведут зимой, а полноценный трансфер произойдет летом.

Пеп Гвардиола видит в Фреде замену для Фернандиньо. 32-летний бразилец может скоро продлить контракт с Манчестер Сити, но тренер рассчитывает на покупку более молодого игрока.

Трансфер 24-летнего Фреда оценивается в 30 миллионов фунтов стерлингов. Сам игрок ранее заявлял, что ждет звонка от Гвардиолы.

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В этом сезоне Фред провел за Шахтер 16 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед и Арсенал также интересуются Фредом.

Обновлено в 21:49 Фред может перейти в состав английского “Манчестер Сити”.