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Манчестер Сити надеется подписать ключевого игрока Шахтера до ЧМ-2018 - СМИ

Манчестер Сити надеется подписать ключевого игрока Шахтера до ЧМ-2018 - СМИ (2 новости)

«Манчестер Сити собирается договорится с Шахтером о переходе бразильского полузащитника Фреда до начала чемпионата мира, который состоится этим летом, сообщает…»

“Шахтер” и “Манчестер Сити” уже договариваются о цене трансфера.

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Новое Время Новое Время  ·  16.01.18, 18:53 Манчестер Сити собирается договорится с Шахтером о переходе бразильского полузащитника Фреда до начала чемпионата мира, который состоится этим летом, сообщает The Telegraph.
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Манчестер Сити надеется подписать ключевого игрока Шахтера до ЧМ-2018 - СМИ

Манчестер Сити надеется подписать ключевого игрока Шахтера до ЧМ-2018 -…
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