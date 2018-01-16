Манчестер Сити надеется подписать ключевого игрока Шахтера до ЧМ-2018 - СМИ (2 новости) «Манчестер Сити собирается договорится с Шахтером о переходе бразильского полузащитника Фреда до начала чемпионата мира, который состоится этим летом, сообщает…»