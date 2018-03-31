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Мариуполь - Динамо: анонс матча (5 новостей) «Самый ожидаемый матч сезона должен состоятся в День смеха»

Молодежка киевского «Динамо» 31 марта в принципиальном матче 25-го тура молодежного первенства Украины в гостях победила «Мариуполь». Матч завершился со счетом 0:2.

"Мариуполь" (U-21) - "Динамо" (U-21) 0:2. Голы: Алибеков, 42; Леднев, 45.

После этой важной победы «Динамо», набрав 53 очка, обошло донецкий «Шахтер» и возглавило турнирную таблицу. «Мариуполь» остался на четвертой позиции (43 очка).

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Обновлено в 18:19 "Мариуполь" (U-21) - "Динамо" (U-21) 0:2. Голы: Алибеков, 42; Леднев, 45.

Обновлено в 21:37 31 марта состоялись первые поединки 32-го тура английской Премьер-лиги.