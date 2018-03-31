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Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей · · Обновлено в 21:37
· Март · Матч
Мариуполь - Динамо: анонс матча

Мариуполь - Динамо: анонс матча (5 новостей)

«Самый ожидаемый матч сезона должен состоятся в День смеха»

Молодежка киевского «Динамо» 31 марта в принципиальном матче 25-го тура молодежного первенства Украины в гостях победила «Мариуполь». Матч завершился со счетом 0:2.

"Мариуполь" (U-21) - "Динамо" (U-21) 0:2. Голы: Алибеков, 42; Леднев, 45.

После этой важной победы «Динамо», набрав 53 очка, обошло донецкий «Шахтер» и возглавило турнирную таблицу. «Мариуполь» остался на четвертой позиции (43 очка).

Вечером, 30 марта, в Киеве ограничат движение по Южному мосту
Вечером, 30 марта, в Киеве ограничат движение по Южному мосту

Обновлено в 18:19 "Мариуполь" (U-21) - "Динамо" (U-21) 0:2. Голы: Алибеков, 42; Леднев, 45.

Обновлено в 21:37 31 марта состоялись первые поединки 32-го тура английской Премьер-лиги.

ФОТО К НОВОСТИ: «Мариуполь - Динамо: анонс матча»
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Terrikon Terrikon  ·  31.03.18, 13:27 В воскресенье, 1 апреля, «Мариуполь» примет «Динамо» в рамках матча 25 тура УПЛ
Terrikon Terrikon  ·  31.03.18, 16:58 Главный тренер команды киевского «Динамо» U-21 прокомментировал матч 25-го тура Чемпионата Украины U-21 «Мариуполь» - «Динамо», в котором киевская команда одержала выездную победу со счетом 0:2
Sport.ua Sport.ua  ·  31.03.18, 17:00 Самый ожидаемый матч сезона должен состоятся в День смеха
Новое Время Новое Время  ·  31.03.18, 21:37 31 марта состоялись первые поединки 32-го тура английской Премьер-лиги.
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