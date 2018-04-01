Мариуполь – Динамо: Григорий Суркис посетит матч

Телеканал 24 · 01.04.18, 13:38

Вице-президент УЕФА Григорий Суркис посетит матч 25-го тура УПЛ между Мариуполем и Динамо. Как стало известно Футбол 24, Григорий Суркис будет присутствовать на матче Мариуполь – Динамо. Вместе с ним…