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Маркевич: никаких переговоров с Карпатами не было

Экс-тренер львовян заявил, что ему не поступали серьезные предложения

Глава комитета национальных сборных ФФУ прокомментировал информацию о переговорах с львовским клубом.

ФОТО К НОВОСТИ : «Маркевич: никаких переговоров с Карпатами не было»

ФОТО К НОВОСТИ : «Маркевич: никаких переговоров с Карпатами не было»

Экс-тренер “Днепра” и “Металлиста” Мирон Маркевич рассказал, что не вел переговоры с “Карпатами”.

Маркевич: никаких переговоров с Карпатами не было (4 новости) «Відомий спеціаліст не має серйозних пропозицій від футбольних клубів»

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