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Маркевич: никаких переговоров с Карпатами не было

Маркевич: никаких переговоров с Карпатами не было (4 новости)

«Відомий спеціаліст не має серйозних пропозицій від футбольних клубів»

Экс-тренер “Днепра” и “Металлиста” Мирон Маркевич рассказал, что не вел переговоры с “Карпатами”.

ФОТО К НОВОСТИ: «Маркевич: никаких переговоров с Карпатами не было»
Фото Мирон МАРКЕВИЧ: «Ніяких переговорів з Карпатами не було. Це нереально»
Фото Маркевич - о возможности возглавить "Карпаты"
Фото Маркевич: «Никаких переговоров у меня с «Карпатами» не было. Это нереально»
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Sport.ua Sport.ua  ·  13.01.18, 17:33 Відомий спеціаліст не має серйозних пропозицій від футбольних клубів
Terrikon Terrikon  ·  13.01.18, 17:41 Глава комитета национальных сборных ФФУ прокомментировал информацию о переговорах с львовским клубом.
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  13.01.18, 20:51 Экс-тренер львовян заявил, что ему не поступали серьезные предложения
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