Маркевич: никаких переговоров с Карпатами не было

Экс-тренер “Днепра” и “Металлиста” Мирон Маркевич рассказал, что не вел переговоры с “Карпатами”.
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Эдуард Багиров и Алексей Баганец на "112 Украина", 12.01.2018