Масштабное ДТП в Бразилии: погибло 13 человек

По данным СМИ, столкнулись два микроавтобуса, два джипа и грузовой автомобиль с партией бумаги, которая загорелась в вследствие аварии.
В результате столкновения было перекрыто движение в обоих направлениях по оживленному шоссе, ведущее в большой город Белу-Оризонти.
Состояние большей части пострадавших не вызывает опасений у медиков, сообщают спасательные службы штата.
Как сообщало УНН, в Чехии автобус с пассажирами попал в дорожно-транспортное происшествие, по меньшей мере три человека погибли, 45 получили ранения.
Обновлено в 09:00 В результате столкновения было перекрыто движение в обоих направлениях по оживленному шоссе, ведущее в большой город Белу-Оризонти.
Обновлено в 10:33 В бразильском штате Минас-Жерайс произошло крупное ДТП, в котором поучаствовали рейсовые автобусы.