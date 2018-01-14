Сегодня в 09:05

Масштабное ДТП в Бразилии: погибло 13 человек (6 новостей и 1 видео) «В стране в результате ДТП пострадали десятки людей. »

По данным СМИ, столкнулись два микроавтобуса, два джипа и грузовой автомобиль с партией бумаги, которая загорелась в вследствие аварии.

В результате столкновения было перекрыто движение в обоих направлениях по оживленному шоссе, ведущее в большой город Белу-Оризонти.

Состояние большей части пострадавших не вызывает опасений у медиков, сообщают спасательные службы штата.

Как сообщало УНН, в Чехии автобус с пассажирами попал в дорожно-транспортное происшествие, по меньшей мере три человека погибли, 45 получили ранения.

В масштабном ДТП под Прагой пострадали четыре иностранца

Обновлено в 09:00 В результате столкновения было перекрыто движение в обоих направлениях по оживленному шоссе, ведущее в большой город Белу-Оризонти.

Обновлено в 10:33 В бразильском штате Минас-Жерайс произошло крупное ДТП, в котором поучаствовали рейсовые автобусы.