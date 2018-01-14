  1. Главная
  2. Новости
  3. Мир
  4. Масштабное ДТП в Бразилии: погибло 13 человек
Мир
УНН УНН · · Обновлено в 10:33
· ДТП · Автомобили · Гибель · Меньшая мера · Масштабное ДТП · Грузовой автомобиль · Бразилия · Автомобиль · Результат
Масштабное ДТП в Бразилии: погибло 13 человек

Масштабное ДТП в Бразилии: погибло 13 человек (6 новостей и 1 видео)

«В стране в результате ДТП пострадали десятки людей. »

По данным СМИ, столкнулись два микроавтобуса, два джипа и грузовой автомобиль с партией бумаги, которая загорелась в вследствие аварии.

В результате столкновения было перекрыто движение в обоих направлениях по оживленному шоссе, ведущее в большой город Белу-Оризонти.

Состояние большей части пострадавших не вызывает опасений у медиков, сообщают спасательные службы штата.

Как сообщало УНН, в Чехии автобус с пассажирами попал в дорожно-транспортное происшествие, по меньшей мере три человека погибли, 45 получили ранения.

В масштабном ДТП под Прагой пострадали четыре иностранца
В масштабном ДТП под Прагой пострадали четыре иностранца

Обновлено в 09:00 В результате столкновения было перекрыто движение в обоих направлениях по оживленному шоссе, ведущее в большой город Белу-Оризонти.

Обновлено в 10:33 В бразильском штате Минас-Жерайс произошло крупное ДТП, в котором поучаствовали рейсовые автобусы.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Факты Факты  ·  14.01.18, 06:13 На скоростной трассе столкнулись два автобуса, два фургона и грузовик с бумагой
Телеграф Телеграф  ·  14.01.18, 07:43 В бразильском штате Минас-Жерайс случилось масштабное ДТП, в результате которого погибли не менее 13-и человек.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  14.01.18, 07:52 Из-за нападения террориста-смертника в столице Ирака погибли 8 человек, еще 10 - ранены
Главред Главред  ·  14.01.18, 08:15 В стране в результате ДТП пострадали десятки людей. 
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Апостроф Апостроф  ·  14.01.18, 10:33 В бразильском штате Минас-Жерайс произошло крупное ДТП, в котором поучаствовали рейсовые автобусы.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Мир»
СМИ узнали об очередном применении химоружия президентом Сирии

СМИ узнали об очередном применении химоружия президентом Сирии
Иранские власти полностью сняли блокировку с Telegram

Иранские власти полностью сняли блокировку с Telegram
Власти Турции перебросили военную технику на границу с Сирией

Власти Турции перебросили военную технику на границу с Сирией
Масштабное ДТП в Бразилии: погибло 13 человек

Масштабное ДТП в Бразилии: погибло 13 человек
В Польше прошли протесты против ужесточения закона об абортах

В Польше прошли протесты против ужесточения закона об абортах
В Британии сожгли заживо иностранца, который помогал украинской армии в АТО

В Британии сожгли заживо иностранца, который помогал украинской армии в…
В Сирии правительственные войска совершили химическую атаку

В Сирии правительственные войска совершили химическую атаку
В Багдаде восемь человек погибло из-за террориста-смертника

В Багдаде восемь человек погибло из-за террориста-смертника
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Бразилии произошло массовое ДТП

В Бразилии произошло массовое ДТП
Более 20 лет: киевское &quot;Динамо&quot; приняло радикальное решение

Более 20 лет: киевское "Динамо" приняло радикальное решение
&quot;На миллиметр от смерти&quot;: в сети вспоминают подвиг киборгов в ДАП

"На миллиметр от смерти": в сети вспоминают подвиг киборгов в…
В Сумах мужчина устроил стрельбу возле магазина, есть пострадавшие

В Сумах мужчина устроил стрельбу возле магазина, есть пострадавшие
Количество жертв оползней в Калифорнии увеличилось до 19

Количество жертв оползней в Калифорнии увеличилось до 19
В Сети потроллили &quot;обращение Порошенко&quot; к ФСБ

В Сети потроллили "обращение Порошенко" к ФСБ
Вся команда иранского танкера Sanchi погибла после столкновения с сухогрузом

Вся команда иранского танкера Sanchi погибла после столкновения с сухогрузом
В Польше устроили акцию против ужесточения закона об абортах

В Польше устроили акцию против ужесточения закона об абортах
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.