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Массовая драка в Петербурге: госпитализировано 8 человек

Массовая драка в Петербурге: госпитализировано 8 человек (6 новостей)

«В Санкт-Петербурге произошла массовая драка на площади, 8 госпитализированных»

В Санкт-Петербурге на Конюшенной площади произошла массовая драка, в результате которой восемь человек были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

Обновлено в 15:57 Отмечается, что задержаны двое граждан, которые в результате внезапно возникшей ссоры нанесли 24-летнему мужчине ножевые ранения.

Обновлено в 16:48 "Во время драки один из участников — 24-летний мужчина — получил ножевое ранение. После инцидента завели дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)", - говорится в сообщении.

ФОТО К НОВОСТИ: «Массовая драка в Петербурге: госпитализировано 8 человек»
Фото Массовая драка в Петербурге: госпитализировано 8 человек
Фото В Санкт-Петербурге произошла массовая драка: 8 человек госпитализированы
Фото В центре Санкт-Петербурга произошла массовая драка с поножовщиной: восемь человек госпитализированы
Фото В Санкт-Петербурге произошла массовая драка на площади, 8 госпитализированных
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Телеграф Телеграф  ·  07.01.18, 12:53 В Санкт-Петербурге произошла массовая драка на площади, 8 госпитализированных.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  07.01.18, 14:30 В Санкт-Петербурге на Конюшенной площади произошла массовая драка, в результате которой восемь человек были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  07.01.18, 15:11 В Санкт-Петербурге на Конюшенной площади произошла массовая драка, в результате которой восемь человек были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. Об этом сообщает МВД Санкт-Петербурга.…
Канал 112 Канал 112  ·  07.01.18, 15:57 В Санкт-Петербурге 6 января на Конюшенной площади произошла драка, в результате чего восемь человек были госпитализированы с различными телесными повреждениями. Об этом 7 января сообщили в региональном…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Голос.UA Голос.UA  ·  07.01.18, 16:48 В Санкт-Петербурге на Конюшенной площади произошла массовая драка, в результате которой восемь человек были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой…
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