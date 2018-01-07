Массовая драка в Петербурге: госпитализировано 8 человек (6 новостей) «В Санкт-Петербурге произошла массовая драка на площади, 8 госпитализированных»

В Санкт-Петербурге на Конюшенной площади произошла массовая драка, в результате которой восемь человек были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

Обновлено в 15:57 Отмечается, что задержаны двое граждан, которые в результате внезапно возникшей ссоры нанесли 24-летнему мужчине ножевые ранения.

Обновлено в 16:48 "Во время драки один из участников — 24-летний мужчина — получил ножевое ранение. После инцидента завели дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)", - говорится в сообщении.