Массовая забастовка железнодорожников во Франции: поезда курсируют с перебоями (5 новостей) «Во Франции во вторник, 3 апреля, железнодорожники начали первый день массовой забастовки, которая продлится три месяца»

Забастовка французских профсоюзов, выступающих против трудовой реформы, приведет к перебоям в работе железнодорожного транспорта, а также отмене ряда авиарейсов во вторник.

Обновлено в 13:13 Во Франции во вторник, 3 апреля, железнодорожники начали первый день массовой забастовки, которая продлится три месяца.

Обновлено в 14:20 Во Франции во вторник, 3 апреля, железнодорожники начали первый день массовой забастовки, которая продлится три месяца. Об этом сообщает Европейская правда. По информации французских СМИ, забастовка уже привела к массовым скоплениям людей на вокзалах и ...