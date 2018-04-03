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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина · · Обновлено в 14:20
· Франция · Работа · Профсоюз
Массовая забастовка железнодорожников во Франции: поезда курсируют с перебоями

Массовая забастовка железнодорожников во Франции: поезда курсируют с перебоями (5 новостей)

«Во Франции во вторник, 3 апреля, железнодорожники начали первый день массовой забастовки, которая продлится три месяца»

Забастовка французских профсоюзов, выступающих против трудовой реформы, приведет к перебоям в работе железнодорожного транспорта, а также отмене ряда авиарейсов во вторник.

Обновлено в 13:13 Во Франции во вторник, 3 апреля, железнодорожники начали первый день массовой забастовки, которая продлится три месяца.

Обновлено в 14:20 Во Франции во вторник, 3 апреля, железнодорожники начали первый день массовой забастовки, которая продлится три месяца. Об этом сообщает Европейская правда. По информации французских СМИ, забастовка уже привела к массовым скоплениям людей на вокзалах и ...

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Новое Время Новое Время  ·  03.04.18, 09:44 Во Франции забастовка железнодорожников против запланированной реформы железнодорожного транспорта привела к серьезным перебоям в движении поездов.
Европейская правда Европейская правда  ·  03.04.18, 12:55 Во Франции во вторник, 3 апреля, железнодорожники начали первый день массовой забастовки, которая продлится три месяца.
Украинская правда Украинская правда  ·  03.04.18, 13:13 Во Франции во вторник, 3 апреля, железнодорожники начали первый день массовой забастовки, которая продлится три месяца.
Хвиля Хвиля  ·  03.04.18, 14:20 Во Франции во вторник, 3 апреля, железнодорожники начали первый день массовой забастовки, которая продлится три месяца. Об этом сообщает Европейская правда. По информации французских СМИ, забастовка уже…
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