Мавроди похоронили: обнародованы эксклюзивные кадры

В сети были опубликованы фото и видео похорон основателя финансовой пирамиды "МММ" Сергея Мавроди.

Обновлено в 17:57 Погребение на Троекуровском кладбище было организовано на деньги вкладчиков МММ.

Обновлено в 20:22 Состоялись похороны великого афериста Сергея Мавроди Тело ушедшего из жизни 26 марта основателя крупнейшей финансовой пирамиды четыре дня находилось в морге и за ним никто не обращался. Между тем, интерес вокруг него разгорался нешуточный. Одна из компаний предложила развеять прах махинатора на просторах Вселенной, чтобы тем самым показать уровень космического масштаба личности усопшего. Также некий бизнесмен готов был выкупить под захоронение Сергея Мавроди ... Источник: Политека.