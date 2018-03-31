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Апостроф Апостроф · · Обновлено в 20:22
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Мавроди похоронили: обнародованы эксклюзивные кадры

Мавроди похоронили: обнародованы эксклюзивные кадры (6 новостей и 1 видео)

«Основателя финансовой пирамиды МММ похоронили в Москве»

В сети были опубликованы фото и видео похорон основателя финансовой пирамиды "МММ" Сергея Мавроди.

Обновлено в 17:57 Погребение на Троекуровском кладбище было организовано на деньги вкладчиков МММ.

Обновлено в 20:22 Состоялись похороны великого афериста Сергея Мавроди Тело ушедшего из жизни 26 марта основателя крупнейшей финансовой пирамиды четыре дня находилось в морге и за ним никто не обращался. Между тем, интерес вокруг него разгорался нешуточный. Одна из компаний предложила развеять прах махинатора на просторах Вселенной, чтобы тем самым показать уровень космического масштаба личности усопшего. Также некий бизнесмен готов был выкупить под захоронение Сергея Мавроди ... Источник: Политека.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Обозреватель Обозреватель  ·  31.03.18, 15:19 Основателя финансовой пирамиды МММ похоронили в Москве
Экономические Известия Экономические Известия  ·  31.03.18, 17:26 В сети были опубликованы фото и видео похорон основателя финансовой пирамиды "МММ" Сергея Мавроди.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  31.03.18, 17:49 В субботу, 31 марта, в Москве на Троекуровском кладбище похоронили основателя финансовой пирамиды "МММ" Сергея Мавроди. Похоронили мужчину в закрытом гробу. Об этом сообщают российские СМИ.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  31.03.18, 17:57 Погребение на Троекуровском кладбище было организовано на деньги вкладчиков МММ.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Politeka Politeka  ·  31.03.18, 20:22 Состоялись похороны великого афериста Сергея Мавроди Тело ушедшего из жизни 26 марта основателя крупнейшей финансовой пирамиды четыре дня находилось в морге и за ним никто не обращался. Между тем, интерес…
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Мавроди похоронили: обнародованы эксклюзивные кадры

Мавроди похоронили: обнародованы эксклюзивные кадры
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