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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 16:50
· Наркотики · Чемпион мира
Майк Тайсон открыл ферму по выращиванию марихуаны

Майк Тайсон открыл ферму по выращиванию марихуаны (6 новостей)

«Экс-боксер открыл свою ферму»

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон начал прибыльный бизнес, открыв ферму по выращиванию марихуаны.

Об этом сообщает iSport.

Для своего нового бизнеса, который расположился в городе Калифорния-сити, экс-боксер выбрал название "Ранчо Тайсона".

Кроме производства марихуаны, там планируют организовать обучение для других фермеров, а также проводить исследования по использованию легкого наркотика в медицинских целях.

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Ранее Майк Тайсон заявил, что хотел бы стать кинопродюсером.

Обновлено в 16:36 Экс-боксер открыл свою ферму.

Обновлено в 16:50

ФОТО К НОВОСТИ: «Майк Тайсон открыл ферму по выращиванию марихуаны»
Фото Майк Тайсон открыл ферму по выращиванию марихуаны
Фото Майк Тайсон открыл ферму по выращиванию марихуаны
Фото Легендарный Майк Тайсон открыл бизнес по выращиванию марихуаны
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Факты Факты  ·  03.01.18, 13:30 Для этих целей он приобрел в Калифорнии ферму
Униан Униан  ·  03.01.18, 14:48 Бывший боксер решил заняться прибыльным бизнесом.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  03.01.18, 15:43 Легендарный американский боксер Майк Тайсон открыл в Калифорнии свою ферму по выращиванию марихуаны. Об этом сообщает New York Post. Объект, неофициально названный Tyson Ranch, был открыт 1 января, в…
ТСН ТСН  ·  03.01.18, 16:36 Экс-боксер открыл свою ферму.
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