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Майк Тайсон открыл ферму по выращиванию марихуаны (6 новостей) «Экс-боксер открыл свою ферму»

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон начал прибыльный бизнес, открыв ферму по выращиванию марихуаны.

Об этом сообщает iSport.

Для своего нового бизнеса, который расположился в городе Калифорния-сити, экс-боксер выбрал название "Ранчо Тайсона".

Кроме производства марихуаны, там планируют организовать обучение для других фермеров, а также проводить исследования по использованию легкого наркотика в медицинских целях.

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Ранее Майк Тайсон заявил, что хотел бы стать кинопродюсером.

Обновлено в 16:36 Экс-боксер открыл свою ферму.

Обновлено в 16:50