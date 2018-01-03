Майк Тайсон открыл ферму по выращиванию марихуаны

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон начал прибыльный бизнес, открыв ферму по выращиванию марихуаны.
Об этом сообщает iSport.
Для своего нового бизнеса, который расположился в городе Калифорния-сити, экс-боксер выбрал название "Ранчо Тайсона".
Кроме производства марихуаны, там планируют организовать обучение для других фермеров, а также проводить исследования по использованию легкого наркотика в медицинских целях.
Ранее Майк Тайсон заявил, что хотел бы стать кинопродюсером.
Обновлено в 16:36 Экс-боксер открыл свою ферму.
Обновлено в 16:50