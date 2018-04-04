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Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 08:29
· Апрель · Криптовалюта · Google · Chrome
Майнерам криптовалют объявили войну: что происходит

Майнерам криптовалют объявили войну: что происходит (5 новостей)

«Удалить все уже существующие расширения Google планирует до конца июня»

Компания Google ввёла запрет на добавление в Chrome Web Store расширений, предназначенных для майнинга криптовалют. Об этом сообщает Tech Crunch.

"Начиная с 2 апреля Google в Chrome Web Store запрещает расширения, связанные с технологией блокчейна и направленные на майнинг. Все уже существующие расширения Google удалит до конца июня", - говорится в сообщении.

В основном эти расширения были направленные на майнинг криптовалюти Monero.

"За последние несколько месяцев увеличилось количество расширений, которые вредят работе компьютера. Внешне они предлагают полезные функции, однако имеют встроенные скрипты для майнинга, которые работают в фоновом режиме", - говорится в сообщении.

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Также ранее Google анонсировал закрытие сервиса для сокращения ссылок Google URL Shortener. Доступ разработчиков к платформе будет открыт до 30 мая 2018 года.

Обновлено в 07:11 "Начиная с 2 апреля Google в Chrome Web Store запрещает расширения, связанные с технологией блокчейна и направленные на майнинг. Все уже существующие расширения Google удалит до конца июня", - говорится в сообщении.

Обновлено в 08:29 Полностью удалить все подобные программы компания планирует до июня 2018 года.

ФОТО К НОВОСТИ: «Майнерам криптовалют объявили войну: что происходит»
Фото Google уничтожит все расширения для майнинга криптовалют
Фото Майнерам криптовалют объявили войну: что происходит
Фото Google удалит расширения для майнинга криптовалют
Фото Google запретил все расширения для майнинга криптовалют
Фото Google удалит расширения для майнинга криптовалют
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