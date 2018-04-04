Майнерам криптовалют объявили войну: что происходит (5 новостей) «Удалить все уже существующие расширения Google планирует до конца июня»

Компания Google ввёла запрет на добавление в Chrome Web Store расширений, предназначенных для майнинга криптовалют. Об этом сообщает Tech Crunch.

"Начиная с 2 апреля Google в Chrome Web Store запрещает расширения, связанные с технологией блокчейна и направленные на майнинг. Все уже существующие расширения Google удалит до конца июня", - говорится в сообщении.

В основном эти расширения были направленные на майнинг криптовалюти Monero.

"За последние несколько месяцев увеличилось количество расширений, которые вредят работе компьютера. Внешне они предлагают полезные функции, однако имеют встроенные скрипты для майнинга, которые работают в фоновом режиме", - говорится в сообщении.

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Также ранее Google анонсировал закрытие сервиса для сокращения ссылок Google URL Shortener. Доступ разработчиков к платформе будет открыт до 30 мая 2018 года.

Обновлено в 07:11 "Начиная с 2 апреля Google в Chrome Web Store запрещает расширения, связанные с технологией блокчейна и направленные на майнинг. Все уже существующие расширения Google удалит до конца июня", - говорится в сообщении.

Обновлено в 08:29 Полностью удалить все подобные программы компания планирует до июня 2018 года.