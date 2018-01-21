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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ · · Обновлено в 16:13
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Медики боролись семь часов: в зоне АТО украинские военные спасли раненого диверсанта

Медики боролись семь часов: в зоне АТО украинские военные спасли раненого диверсанта (13 новостей и 1 видео)

«Мужчину оставили свои после столкновения с военными ВСУ»

Украинские военные медики семь часов оперировали захваченного российского наемника, который был тяжело ранен 19 января в районе Широкино Донецкой области и оставлен своими.

Обновлено в 15:43 Диверсанты отступили, оставив в районе столкновения раненого члена группы. Украинские военные врачи боролись за жизнь диверсанта семь часов, ему перелили 1,5 литра плазмы крови.

Обновлено в 16:13 В сети появилось видео с раненым российским диверсантом, захваченным в плен 19 января под Широкино Как рассказал военного медика Александра Демченко, на данный момент раненый находится в стабильном очень тяжелом состоянии. Известно, что для того, чтобы спасти боевика, ему было перелито 1,5 литра плазмы крови. Пока он все еще находится в реанимации, где наблюдается военными ... Источник: Политека.

ФОТО К НОВОСТИ: «Медики боролись семь часов: в зоне АТО украинские военные спасли раненого диверсанта»
Фото Украинские военные медики спасли жизнь брошенного на поле боя российского диверсанта
Фото ВСУ захватили российского диверсанта, врачи спасли ему жизнь: опубликовано видео
Фото Украинские военные медики спасли жизнь брошенного на поле боя диверсанта из РФ
Фото Семь часов украинские врачи спасали брошенного на произвол судьбы раненого боевика
Фото Штаб АТО показал раненого вражеского диверсанта, захваченного в плен
Фото Появилось видео с раненым диверсантом, которого захватили вблизи Широкино
Фото Украинские врачи семь часов боролись за жизнь боевика-диверсанта
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Апостроф Апостроф  ·  21.01.18, 10:21 Украинские врачи 7 часов пытались спасти жизнь раненого российского диверсанта.
Униан Униан  ·  21.01.18, 13:07 Операция длилась 7 часов, раненому боевику перелили полтора литра плазмы крови.
Сегодня Сегодня  ·  21.01.18, 13:17 Украинские врачи боролись за жизнь боевика семь часов, перелили 15 литра крови. Украинским военным удалось схватить вражеского диверсанта после боестолкновения в районе Широкино, 19 января, а военным…
Телеграф Телеграф  ·  21.01.18, 13:24 Украинские военные медики прооперировали участника российской диверсионно-разведывательной группы, который получил ранения.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ТСН ТСН  ·  21.01.18, 14:16 Мужчину оставили свои после столкновения с военными ВСУ.
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  21.01.18, 14:19 Украинские военные 19 января на Донбассе, в районе Широкино, захватили в плен раненного диверсанта, которого бросили на поле боя соратники. Украинские бойцы оперативно эвакуировали боевика, так как он…
Новое Время Новое Время  ·  21.01.18, 14:33 В Сети появилось видео с диверсантом боевиков, который был ранен во время столкновения с украинскими военными, и за жизнь которого украинские медики боролись семь часов
Подробности Подробности  ·  21.01.18, 14:49 За жизнь российского диверсанта украинские военные врачи боролись 7 часов, ему было перелито 1,5 литра крови.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  21.01.18, 15:01 Украинские врачи в зоне АТО спасли жизнь российского диверсанта. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО."За жизнь российского диверсанта украинские военные врачи боролись семь часов, ему было перелито…
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  21.01.18, 15:24 Бойцы ВСУ спасли жизнь российскому наемнику на Донбассе, который в составе ДРГ совершил нападение на позиции сил АТО, был ранен и брошен на поле боя «ополченцами». Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.«В…
Гордон Гордон  ·  21.01.18, 15:43 "Военное телевидение Украины" опубликовало на YouTube сюжет с подробностями задержания российского диверсанта, попавшего в плен 19 января. Украинские военные рассказали, что при бегстве боевик бросил…
Politeka Politeka  ·  21.01.18, 16:13 В сети появилось видео с раненым российским диверсантом, захваченным в плен 19 января под Широкино  Как рассказал военного медика Александра Демченко, на данный момент раненый находится в стабильном очень…
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