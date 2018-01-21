Медики боролись семь часов: в зоне АТО украинские военные спасли раненого диверсанта (13 новостей и 1 видео) «Мужчину оставили свои после столкновения с военными ВСУ»

Украинские военные медики семь часов оперировали захваченного российского наемника, который был тяжело ранен 19 января в районе Широкино Донецкой области и оставлен своими.

Обновлено в 15:43 Диверсанты отступили, оставив в районе столкновения раненого члена группы. Украинские военные врачи боролись за жизнь диверсанта семь часов, ему перелили 1,5 литра плазмы крови.

Обновлено в 16:13 В сети появилось видео с раненым российским диверсантом, захваченным в плен 19 января под Широкино Как рассказал военного медика Александра Демченко, на данный момент раненый находится в стабильном очень тяжелом состоянии. Известно, что для того, чтобы спасти боевика, ему было перелито 1,5 литра плазмы крови. Пока он все еще находится в реанимации, где наблюдается военными ... Источник: Политека.