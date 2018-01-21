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Медики пытаются спасти украинскую область от кори: завезли тысячи вакцин

Медики пытаются спасти украинскую область от кори: завезли тысячи вакцин (3 новости)

«С начала года зарегистрировано 265 случаев заболевания корью, из которых 160 — у детей»

Только за последнюю неделю заболеваемость выросла на 22,7%, сообщает пресс-служба Одесской ОГА. 

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Politeka Politeka  ·  21.01.18, 20:50 Одесса и область продолжает оставаться регионом, где больше всего свирепствует корь – только за последнюю неделю заболеваемость там выросла на 22,7% Эти данные сообщили во время заседания штаба…
Факты Факты  ·  21.01.18, 22:47 С начала года зарегистрировано 265 случаев заболевания корью, из которых 160 — у детей
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Медики пытаются спасти украинскую область от кори: завезли тысячи вакцин

Медики пытаются спасти украинскую область от кори: завезли тысячи вакцин
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