"Мелкая месть". В России ответили на обвинения против актера Баниониса в работе на КГБ (4 новости) «Легендарный литовский актер Донатас Банионис в годы советской оккупации Литвы был завербован агентами КГБ»

6 января в Центре исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы заявили, что актер Донатас Банионис в советское время был завербован КГБ. Член Совета Федерации Франц Клинцевич убежден, что таким образом Литва мстит Банионису за роль раскаявшегося "лесного брата".Член Совета Федерации Франц Клинцевич назвал "мелкой местью" информацию Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы о том, что известный актер Донатас Банионис был осведомителем КГБ СССР. Об этом Клинцевич заявил в комментарии журналистам, сообщает ТАСС.

По его мнению, Литва таким образом "мстит" Банионису за его роль в фильме "Никто не хотел умирать", где актер сыграл раскаявшегося "лесного брата".

Клинцевич считает, что литовским властям "правда глаза колет".

"Лесные братья" неофициальное наименование национально-освободительных сил, действовавших в 1940-е 1950-е годы на территории прибалтийских республик СССР: Литвы, Латвии и Эстонии.

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6 января в Центре исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы заявили, что Банионис в советское время был завербован КГБ. Он якобы передавал туда сведения о литовцах, проживающих за границей.

Банионис советский и литовский актер, театральный режиссер. Народный артист СССР, лауреат национальной премии Литвы в области культуры и искусства.

Актер известен по фильмам "Приключения принца Флоризеля", "Солярис", "Бегство мистера Мак-Кинли".

Обновлено в 03:42 Агент КГБ: исследователи разоблачили тайную деятельность литовского актера Донатаса Баниониса. Документы обнародовал центр по исследованию геноцида и сопротивления жителей Литвы. По его данным, сотрудничество актера с органами началась еще 70-го года. Он докладывал кураторам о литовцах, эмигрировавших в США, куда ездил по приглашению диаспоры.