Меморандум о нарушении РФ морского права Украина планирует подать в феврале 2018 года, - Зеркаль (8 новостей) «Украина подаст меморандум о нарушении РФ Конвенции ООН по морскому праву в феврале 2018 года»

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что в феврале 2018 года Украина подаст меморандум в рамках иска в Международный трибунал ООН по морскому праву (Гамбург, Германия) о нарушении РФ Конвенции ООН по морскому праву, а результаты по иску могут быть не ранее 2021 года.

Обновлено в 00:10 Результаты по иску будут не раньше 2021, пишет "Интерфакс". Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

Обновлено в 00:56 Заместитель министра отметила, что после представления меморандума РФ будет иметь три месяца на представление возражений относительно юрисдикции, при этом на эти возражения Украина сможет подать свои комментарии.