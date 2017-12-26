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Политика
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина · · Обновлено в 00:56
· ООН · Министр иностранных дел · Февраль
Меморандум о нарушении РФ морского права Украина планирует подать в феврале 2018 года, - Зеркаль

Меморандум о нарушении РФ морского права Украина планирует подать в феврале 2018 года, - Зеркаль (8 новостей)

«Украина подаст меморандум о нарушении РФ Конвенции ООН по морскому праву в феврале 2018 года»

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что в феврале 2018 года Украина подаст меморандум в рамках иска в Международный трибунал ООН по морскому праву (Гамбург, Германия) о нарушении РФ Конвенции ООН по морскому праву, а результаты по иску могут быть не ранее 2021 года.

Обновлено в 00:10 Результаты по иску будут не раньше 2021, пишет "Интерфакс". Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

Обновлено в 00:56 Заместитель министра отметила, что после представления меморандума РФ будет иметь три месяца на представление возражений относительно юрисдикции, при этом на эти возражения Украина сможет подать свои комментарии.

ФОТО К НОВОСТИ: «Меморандум о нарушении РФ морского права Украина планирует подать в феврале 2018 года, - Зеркаль»
Фото Украина подаст меморандум о нарушении РФ Конвенции ООН по морскому праву в феврале 2018 года
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Телеграф Телеграф  ·  26.12.17, 20:52 Украина подаст меморандум о нарушении РФ Конвенции ООН по морскому праву в феврале 2018 года.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  26.12.17, 22:08 Подготовка иска в Международный трибунал ООН по морскому праву уже завершается, а результаты рассмотрения стоит "ожидать не ранее 2021 года".
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  26.12.17, 22:51 В феврале 2018 года Украина подаст меморандум в рамках иска в Международный трибунал по морскому праву (Гамбург, Германия) о нарушении РФ Конвенции ООН
Фокус Фокус  ·  26.12.17, 22:59 В феврале 2018 года Украина подаст меморандум в рамках иска в Международный трибунал по морскому праву (Гамбург, Германия) о нарушении РФ Конвенции ООН. Об этом заявила заместитель министра иностранных…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  27.12.17, 00:10 В феврале 2018 Украина подаст меморандум в рамках иска в Международный трибунал ООН по морскому праву о нарушении РФ Конвенции ООН по морскому праву. Результаты по иску будут не раньше 2021, пишет "Интерфакс".…
Канал 112 Канал 112  ·  27.12.17, 00:56 Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила о том, что в феврале 2018 года Украина подаст меморандум в рамках иска в Международный трибунал по морскому…
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