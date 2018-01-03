Меньше всего за последние 5 лет: в Нацполиции отчитались об уменьшении количества преступлений на новогодние праздники (3 новости) «Уменьшилось количество преступлений имущественного характера»

Во время новогодних праздников зарегистрировано наименьшее количество уголовных преступлений за последние пять лет. Об этом сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

В период с 30 декабря по 1 января в стране зарегистрировано 5613 уголовных преступлений, что является самым низким показателем за последние пять лет. Для сравнения: в 2014 – 7166, 2015 – 7211, 2016 – 7869, 2017 – 9475.

В новогодние праздники в этом году правоохранители зафиксировали снижение уровня преступности в совершении преступлений имущественного характера – совершено 13 разбойных нападений (по сравнению со средним зафиксированным показателем – 33), 131 грабеж (в среднем – 195), краж – 2404 ( в среднем – 3250).

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Во время выходных дней в органы и подразделения полиции поступило 1817 сообщений о фактах совершения ДТП. По сравнению с прошлыми годами этот показатель один из самых низких за последние пять лет (в среднем – 2062).

В Нацполиции напоминают, что в новогоднюю ночь к охране общественного порядка по всей стране было привлечено более 10 000 правоохранителей.