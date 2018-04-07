Меркель потрясена трагедией в Мюнстере

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что власти сделают все возможное для расследования инцидента в Мюнстере.
7 апреля фургон въехал в посетителей кафе в немецком Мюнстере. В результате инцидента, по данным полиции, погибли три человека, 20 пострадали. Водитель фургона покончил с собой.
«Теперь делается все возможное для расследования преступления и оказания помощи жертвам и их родным», - заявила Меркель.
Она также выразила личную благодарность сотрудникам правоохранительных органов, которые работают на месте трагедии.