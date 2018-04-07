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Меркель потрясена трагедией в Мюнстере

Меркель потрясена трагедией в Мюнстере (4 новости)

«Канцлер выразила благодарность спасателям и полиции, отметив, что нужно в первую очередь помочь пострадавшим»

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что власти сделают все возможное для расследования инцидента в Мюнстере. 

7 апреля фургон въехал в посетителей кафе в немецком Мюнстере. В результате инцидента, по данным полиции, погибли три человека, 20 пострадали. Водитель фургона покончил с собой.

«Теперь делается все возможное для расследования преступления и оказания помощи жертвам и их родным», - заявила Меркель.

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Она также выразила личную благодарность сотрудникам правоохранительных органов, которые работают на месте трагедии.

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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  07.04.18, 20:40 Водителя фургона, который сегодня наехал на пешеходов в немецком Мюнстере, зовут Йенсом. Он 1969 года рождения, пишет Sueddeutsche Zeitung. По имеющимся данным, в 2014 и 2016 годах он обращался за психологической…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  07.04.18, 22:15 Канцлер ФРГ Ангелам Меркель в субботу заявила, что инцидент в Мюнстере, повлекший гибель четырех человек, произвел на нее ужасающее впечатление.
Телеграф Телеграф  ·  07.04.18, 22:22 Канцлер выразила благодарность спасателям и полиции, отметив, что нужно в первую очередь помочь пострадавшим.
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