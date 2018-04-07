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Меркель потрясена трагедией в Мюнстере (4 новости) «Канцлер выразила благодарность спасателям и полиции, отметив, что нужно в первую очередь помочь пострадавшим»

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что власти сделают все возможное для расследования инцидента в Мюнстере.

7 апреля фургон въехал в посетителей кафе в немецком Мюнстере. В результате инцидента, по данным полиции, погибли три человека, 20 пострадали. Водитель фургона покончил с собой.

«Теперь делается все возможное для расследования преступления и оказания помощи жертвам и их родным», - заявила Меркель.

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Она также выразила личную благодарность сотрудникам правоохранительных органов, которые работают на месте трагедии.