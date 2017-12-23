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Политика
Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 19:00
· Германия · Правительство · Президент Украины · Пресс-служба · Канцлер Германии
Меркель приветствует действия Порошенко по созданию в Украине Антикоррупционного суда

Меркель приветствует действия Порошенко по созданию в Украине Антикоррупционного суда (5 новостей)

«Порошенко по телефону обсудил с Меркель шаги»

Внесение президентом Украины Петром Порошенко закона о создании Антикоррупционного суда было положительно оценено со стороны федерального канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ФРГ по итогу телефонного разговора Порошенко и Меркель.

"Канцлер приветствовала своевременные законодательные шаги, объявленные президентом Порошенко для создания независимого Антикоррупционного суда в Украине", - сообщили в немецком правительстве.

Как сообщалось, в пятницу, 22 декабря, Порошенко внес в парламент свой законопроект об Антикоррупционном суде.

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Обновлено в 18:25 "Канцлер приветствовала своевременные законодательные шаги, объявленные президентом Порошенко для создания независимого Антикоррупционного суда в Украине", - сообщили в немецком правительстве.

Обновлено в 19:00 Порошенко по телефону обсудил с Меркель шаги

ФОТО К НОВОСТИ: «Меркель приветствует действия Порошенко по созданию в Украине Антикоррупционного суда»
Фото Меркель приветствует действия Порошенко по созданию в Украине Антикоррупционного суда
Фото Создание Антикоррупционного суда: Меркель приветствует действия Порошенко
Фото Достойный ответ на оккупацию: Порошенко приветствовал выделение Трампом оружия для Украины
Фото Меркель приветствует создание Антикоррупционного суда в Украине
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  23.12.17, 16:38 Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель положительно оценила шаги президента Украины Петра Порошенко по созданию в стране независимого Антикоррупционного суда.
Телеграф Телеграф  ·  23.12.17, 17:30 Меркель приветствует действия Порошенко по созданию в Украине Антикоррупционного суда.
ТСН ТСН  ·  23.12.17, 17:59 Решение украинский президент назвал взвешенным и правильным.
Факты Факты  ·  23.12.17, 19:00 Порошенко по телефону обсудил с Меркель шаги
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