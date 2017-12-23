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Меркель приветствует действия Порошенко по созданию в Украине Антикоррупционного суда (5 новостей) «Порошенко по телефону обсудил с Меркель шаги»

Внесение президентом Украины Петром Порошенко закона о создании Антикоррупционного суда было положительно оценено со стороны федерального канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ФРГ по итогу телефонного разговора Порошенко и Меркель.

"Канцлер приветствовала своевременные законодательные шаги, объявленные президентом Порошенко для создания независимого Антикоррупционного суда в Украине", - сообщили в немецком правительстве.

Как сообщалось, в пятницу, 22 декабря, Порошенко внес в парламент свой законопроект об Антикоррупционном суде.

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Обновлено в 18:25 "Канцлер приветствовала своевременные законодательные шаги, объявленные президентом Порошенко для создания независимого Антикоррупционного суда в Украине", - сообщили в немецком правительстве.

Обновлено в 19:00 Порошенко по телефону обсудил с Меркель шаги