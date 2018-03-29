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Политика
Гордон Гордон · · Обновлено в 23:56
· США · МИД
Меры будут зеркальными. Мы закрываем консульство США в Санкт-Петербурге, - Лавров в ответ на высылку российских дипломатов

Меры будут зеркальными. Мы закрываем консульство США в Санкт-Петербурге, - Лавров в ответ на высылку российских дипломатов (23 новости)

«Посла США пригласили в МИД РФ»

Россия примет "зеркальные меры и не только" в ответ на выдворение своих дипломатов из западных стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Россия вышлет 60 американских дипломатов в ответ на такие же меры Вашингтона. Об этом 29 марта на брифинге в Москве, который транслировал телеканал "Россия 24", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Меры будут зеркальными, но не только. Посол Соединенных Штатов Джон Ханстман приглашен в наше министерство, где мой заместитель Сергей Рябков излагает ему содержание ответных мер в отношении США. Они включают высылку аналогичного количества дипломатов и наше решение отозвать согласие на функционирование Генерального консульства США в Санкт-Петербурге", сказал Лавров.

Меры будут приняты и в отношении других стран, выславших сотрудников российских дипмиссий, добавил глава МИД.

На сайте российского внешнеполитического ведомства вечером 29 марта появилось сообщение о ноте протеста, переданной американскому послу в связи с "возмутительными и необоснованными требованиями американских властей о том, чтобы 60 российских дипломатических сотрудников покинули территорию США, и о закрытии Генерального консульства России в Сиэтле.

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"Исходя из принципа взаимности, в порядке ответных мер 58 сотрудников посольства США в Москве и два работника Генерального консульства США в Екатеринбурге объявлены персонами нон грата за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом. Им надлежит покинуть территорию Российской Федерации до 5 апреля 2018 года", говорится в заявлении МИД РФ.

Американские представители должны полностью освободить ранее предоставленное им для размещения консульства в Санкт-Петербурге здание не позднее 31 марта, подчеркнули в министерстве.

Президент США Дональд Трамп 26 марта дал указание выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть Генконсульство РФ в Сиэтле из-за его близости к базе ВМС Соединенных Штатов.

Таким образом Штаты выразили поддержку Великобритании в связи с отравлением в городе Солсбери бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери, которых 4 марта госпитализировали с симптомами отравления.

Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать инцидент незаконным применением силы Россией против Великобритании.

Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.

14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ.

17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.

К 29 марта вслед за Британией и США российских дипломатов выслали еще около 30 стран, включая Украину. Ряд государств отозвали из РФ своих послов для консультаций

НАТО отзывает аккредитацию семи российских представителей при Альянсе.

Обновлено в 23:42 В ефірі телеканалу Еспресо Віталій Портников, Олена Сотник - народний депутат України, Самопоміч, Володимир Огризко - дипломат, Александр Хара - дипломат, Данило Лубківський - дипломат, Олександр Голубов - журналіст та Олена Снігир - фахівець Центру міжнародних досліджень.

Обновлено в 23:56 В ефірі телеканалу Еспресо Віталій Портников, Олена Сотник - народний депутат України, Самопоміч, Володимир Огризко - дипломат, Александр Хара - дипломат, Данило Лубківський - дипломат, Олександр Голубов - журналіст та Олена Снігир - фахівець Центру міжнародних досліджень.

ФОТО К НОВОСТИ: «Меры будут зеркальными. Мы закрываем консульство США в Санкт-Петербурге, - Лавров в ответ на высылку российских дипломатов»
Фото Россия зеркально вышлет дипломатов из западных стран и Украины - Лавров
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ВСЕ ИСТОЧНИКИ
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Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  29.03.18, 23:42 В ефірі телеканалу Еспресо Віталій Портников, Олена Сотник - народний депутат України, Самопоміч, Володимир Огризко - дипломат, Александр Хара - дипломат, Данило Лубківський - дипломат, Олександр Голубов…
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