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Месси о завершении карьеры

Месси о завершении карьеры (6 новостей)

«Форвард «Барселоны» намерен побить еще несколько рекордов»

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, что пока не готов рассуждать об окончании профессиональной карьеры.  Об этом сообщает Сегодня. "Это самый сложный вопрос. Я и правда не знаю, сколько мне еще осталось, но надеюсь, что много! С каждым днем желание и энтузиазм только растут. У меня все еще есть цели, которые я хочу выполнить. Больше трофеев, больше голов... Сейчас я чувствую себя очень хорошо и не собираюсь бросать футбол. Может, пока об этом думать слишком рано, но однажды этот день наступит", – подчеркнул Месси. Месси – пятикратный обладатель "Золотого мяча". Вместе с "Барселоной" он восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз – обладателем Кубка Испании, и четыре раза – победителем Лиги чемпионов.

ФОТО К НОВОСТИ: «Месси о завершении карьеры»
Фото Месси: «Мне еще рано думать о завершении карьеры»
Фото Лионель МЕССИ: «Не знаю, когда буду готов бросить футбол»
Фото Месси о завершении карьеры
Фото Месси ответил на вопрос о завершении карьеры
Фото Лионель Месси заговорил о завершении карьеры - СМИ
Фото Месси ответил на вопрос о завершении футбольной карьеры
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  02.04.18, 20:10 Форвард «Барселоны» намерен побить еще несколько рекордов
Sport.ua Sport.ua  ·  02.04.18, 20:59 30-летний форвард «Барселоны» пока не определился со сроком завершения своей спортивной карьеры
Телеграф Телеграф  ·  02.04.18, 21:04 Форвард Барселоны Лионель Месси не думает о завершении карьеры.
Новое Время Новое Время  ·  02.04.18, 23:51 Форвард Барселоны и сборной Аргентины рассказал о том, задумывается ли он о завершении карьеры.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  03.04.18, 00:14 Нападающий футбольного клуба "Барселона" и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о том, что до завершения карьеры намерен завоевать еще несколько личных и командных наград. Об этом футболист рассказал…
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Месси о завершении карьеры

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