Месси о завершении карьеры

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, что пока не готов рассуждать об окончании профессиональной карьеры. Об этом сообщает Сегодня. "Это самый сложный вопрос. Я и правда не знаю, сколько мне еще осталось, но надеюсь, что много! С каждым днем желание и энтузиазм только растут. У меня все еще есть цели, которые я хочу выполнить. Больше трофеев, больше голов... Сейчас я чувствую себя очень хорошо и не собираюсь бросать футбол. Может, пока об этом думать слишком рано, но однажды этот день наступит", – подчеркнул Месси. Месси – пятикратный обладатель "Золотого мяча". Вместе с "Барселоной" он восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз – обладателем Кубка Испании, и четыре раза – победителем Лиги чемпионов.