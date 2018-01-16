Местные мобильные операторы в ОРДЛО предлагают звонить в Украину - очень дорого (6 новостей) «Стоимость минуты звонка на номер украинского оператора составляет 5-7 гривень за минуту»

Террористы так называемых "ДНР" и "ЛНР" отрезали оккупированные территории от украинской мобильной связи, чтобы еще больше ободрать местное население. Именно по этой причине они и вводят сверхдорогие тарифы мобильной связи.

Об этом сообщил известный журналист и блогер Денис Казанский на своей странице в Facebook.

"Паленый луганский оператор "Лугаком" ввел функцию звонков на украинские номера. Вот только стоимость звонков теперь, как вы понимаете, отличается. Позвонить из Луганска на стационарный украинский номер будет стоить около 5 гривен, а на мобильный – вообще около 7 гривен за минуту. Звонки ис донецкого "Феникса" также будут стоить около 5 гривен за минуту", – подчеркнул он.

Журналист устроил на отеле Трампа проекцию со словом "страна-помойка"

В качестве примера журналист привел тарифы украинских операторов в Россию и Польшу, по которым, если подключить специальный тариф, одна минута будет стоить 1 гривну.

Но иначе и быть не могло. Ведь Донецк и Луганск для того и захватывали, чтобы эксплуатировать и обирать местное население. Так что все идет по плану. После того, как боевики выкатили новые счета, жителям ОРДЛО стало очевидно, что МТСовскую связь отключили специально, чтобы обдирать людей. Но сделать никто ничего не может. Потому что это при фашистском режиме можно было выходить на митинги и протестовать. А в "Народной Республике" несогласных объявляют агентами хунты и отбивают им почки на подвале, – резюмировал Казанский.