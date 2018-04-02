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Экономика и финансы
Finance Finance · · Обновлено в 13:48
"Метинвест" ликвидирует "Донецккокс" на НКТ из-за убыточной работы

"Метинвест" ликвидирует "Донецккокс" на НКТ из-за убыточной работы (5 новостей)

«Горно-металлургическая группа Метинвест приняла решение ликвидировать ЧАО Донецккокс, находящееся на оккупированой территории, как юридическое лицо из-за невозможности его прибыльной деятельности»

Горно-металлургическая группа ”Метинвест” приняла решение ликвидировать ЧАО ”Донецккокс”, находящееся на временно неконтролируемой территории Украины, как юридическое лицо из-за невозможности его прибыльной деятельности.

Как сообщило предприятие в системе НКЦБФР, решение о ликвидации в добровольном порядке без правопреемственности приняло собрание акционеров 29 марта текущего года. ”Данное решение принято в связи с отсутствием у общества дальнейших перспектив осуществлять прибыльную хозяйственную деятельность”, — констатируется в информации завода. За данное решение проголосовали 100% участников собрания акционеров. При этом уточняется, что после удовлетворения требований кредиторов, у эмитента могут остаться активы на сумму 68,182 млн грн для распределения между акционерами. Также сообщается, что в связи с ликвидацией общества акционеры отозвали и.о. гендиректора и членов наблюдательного совета, назначили ликвидатором компании юрисконсульта ООО ”Метинвест холдинг” Михаила Вергуна. Как сообщалось, ЧАО ”Донецккокс” по итогам работы в 2017 году сократило чистый убыток в 11,5 раза по сравнению с предыдущим годом — до 2,504 млн грн с 28,696 млн грн. Нераспределенная прибыль общества к концу прошлого года составила 30,302 млн грн. За прошлый год ”Донецккокс” сократил текущие обязательства на 84,6% — до 24,392 млн грн, при этом долгосрочные обязательства отсутствуют, как и в предыдущем году. Дебиторская задолженность снизилась на 49,7%, до 97,311 млн грн. Активы предприятия в 2017 году снизились на 56,7% — до 116,966 млн грн, в том числе основные средства снизились до нуля с 32,201 млн грн в 2016 г.

Обновлено в 13:30 Как сообщило предприятие в системе НКЦБФР, решение о ликвидации в добровольном порядке без правопреемственности приняло собрание акционеров 29 марта текущего года. ”Данное решение принято в связи с отсутствием у общества дальнейших перспектив осуществлять прибыльную хозяйственную деятельность”, — констатируется в информации…

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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  02.04.18, 10:48 Горно-металлургическая группа "Метинвест" приняла решение ликвидировать ЧАО "Донецккокс", находящееся на временно неконтролируемой территории Украины (НКТ), как юридическое лицо из-за невозможности его…
Новое Время Новое Время  ·  02.04.18, 11:34 Группа Метинвест приняла решение ликвидировать предприятие Донецккокс, находящееся на временно неконтролируемой территории Украины (НКТ), как юридическое лицо из-за невозможности его прибыльной деятельности.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  02.04.18, 11:45 Горно-металлургическая группа "Метинвест" приняла решение ликвидировать ЧАО "Донецккокс", находящееся на оккупированой территории, как юридическое лицо из-за невозможности его прибыльной деятельности
Экономические Известия Экономические Известия  ·  02.04.18, 13:48 В фейковой "ДНР" признали в прошлом году, что не могут запустить конфискованный у "Метинвеста" завод "Донецккокс" и обвиняя в этом пострадавшего от "национализации"…
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