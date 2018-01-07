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Мэй поддержала решения Трампа на фоне выхода скандальной книги о его интеллекте

Мэй поддержала решения Трампа на фоне выхода скандальной книги о его интеллекте (4 новости)

«Дональд Трамп сделал заявление об интервью с журналистом»

Бывший советник президента США Стив Бэннон объяснил смысл своих комментариев, попавших в книгу журналиста Майкла Вулфа о Дональде Трампе, сообщает РИА Новости.

Бэннон заявил, что приписываемое ему обвинение в "предательстве" сына президента, Дональда Трампа-младшего, по поводу его встречи с российским юристом Натальей Весельницкой на самом деле было адресовано бывшему руководителю предвыборного штаба Трампа Полу Манафорту. "Я сожалею, что моя запоздала реакция на неточные сообщения, касающиеся Дональда (Трампа)-младшего, отвлекла внимание от исторических достижений президента в его первый год на посту", − заявил бывший чиновник в открытом обращении к Трампу и его семье.

Экс-советник добавил, что продолжает поддерживать самого президента Трампа и выдвигаемую американским лидероv повестку, а его сына считает патриотом. Бэннон подчеркнул, что по-прежнему считает расследование российского вмешательства в выборы США "полным фарсом".

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В администрации американского лидера назвали творение журналиста "таблоидным чтивом", а сам Трамп заявил, что Бэннон потерял рассудок после увольнения.

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Обозреватель Обозреватель  ·  07.01.18, 20:44 Дональд Трамп сделал заявление об интервью с журналистом
Униан Униан  ·  07.01.18, 21:56 Решения Трампа полностью отвечают интересам США, заявила Мэй.
Телеграф Телеграф  ·  07.01.18, 22:51 Представители администрации президента США Дональда Трампа высказываются в защиту его психического здоровья после публикации скандальной книги Майкла Волффа.
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