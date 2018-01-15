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Межбанк открылся долларом по 28,54-28,56 грн, евро – по 34,84-34,86 грн

Межбанк открылся долларом по 28,54-28,56 грн, евро – по 34,84-34,86 грн (4 новости)

«Нацбанк ослабил официальную гривну, в обменниках подорожал евро»

Курс евро на межбанке в продаже 15 января 2018 года в 12:30 в сравнении с показателем закрытия последней сессии увеличился на 44 копейки - до 35,10 егрн/евро. Курс доллара в продаже повысился на 2 копейки - до 28,58 грн/доллар.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 28,5400 - 28,5800 грн/доллар, евро 34,8559 - 34,9018 грн/евро, российский рубль 0,5064 - 0,5077 грн/рубль.

По состоянию на 12:30 торги проходят в следующем диапазоне:

Валюты Bid Offer

USD/UAH 28,5400 28,5800

EUR/UAH 35,0528 35,1019

RUB/UAH 0,5057 0,5071

ФОТО К НОВОСТИ: «Межбанк открылся долларом по 28,54-28,56 грн, евро – по 34,84-34,86 грн»
Фото Ниже еще не было: курс валют побил историческое дно
Фото Межбанк открылся долларом по 28,54-28,56 грн, евро – по 34,84-34,86 грн
Фото Курс евро на межбанке в 12:30 превысил 35 гривен
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