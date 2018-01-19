МИД анонсировал переговоры Порошенко и Трампа в Давосе (30 новостей) «Озвучены планы главы Украины»

"Президент будет разговаривать с Трампом...", - сказал Климкин, рассказывая о встрече Порошенко в рамках экономического форума, который состоится в Давосе.

По словам главы МИД, всего у Президента Украины в Давосе запланировано около 20 встреч.

Всемирный экономический форум начнется 23 января и продлится до 26 января в Швейцарии (Давос).

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Обновлено в 01:34 Павел Климкин проведет встречу с Рексом Тиллерсоном накануне встречи президентов обеих стран.

Обновлено в 02:31 "Такая встреча не запланирована, но лидеры могут встретиться друг с другом на одном из мероприятий", – пояснили в Белом доме.