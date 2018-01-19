  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. МИД анонсировал переговоры Порошенко и Трампа в Давосе
Политика
УНН УНН · · Обновлено в 02:31
· Президент Украины · МИД · Встреча
МИД анонсировал переговоры Порошенко и Трампа в Давосе

МИД анонсировал переговоры Порошенко и Трампа в Давосе (30 новостей)

«Озвучены планы главы Украины»

"Президент будет разговаривать с Трампом...", - сказал Климкин, рассказывая о встрече Порошенко в рамках экономического форума, который состоится в Давосе.

По словам главы МИД, всего у Президента Украины в Давосе запланировано около 20 встреч.

Всемирный экономический форум начнется 23 января и продлится до 26 января в Швейцарии (Давос).

Президент Украины принял верительные грамоты у послов Дании, Афганистана…
Президент Украины принял верительные грамоты у послов Дании, Афганистана…

Обновлено в 01:34 Павел Климкин проведет встречу с Рексом Тиллерсоном накануне встречи президентов обеих стран.

Обновлено в 02:31 "Такая встреча не запланирована, но лидеры могут встретиться друг с другом на одном из мероприятий", – пояснили в Белом доме.

ФОТО К НОВОСТИ: «МИД анонсировал переговоры Порошенко и Трампа в Давосе»
Фото Меркель відвідає Всесвітній економічний форум в Давосі
Фото Порошенко встретится с президентом США в Давосе
Фото Порошенко встретится с президентом США
Фото МИД анонсировал переговоры Порошенко и Трампа в Давосе
Фото Порошенко зустрінеться з Трампом у Давосі
Фото Порошенко и Трамп встретятся в Давосе
Фото Порошенко встретится с Трампом в Давосе
Фото Климкин сообщил, что Порошенко и Трамп проведут встречу в Давосе
Фото Министр иностранных дел Великобритании и президент Франции осудили планы по строительству моста через Ла-Манш
Фото Климкин назвал дату и место новой встречи Порошенко с Трампом
Фото МИД: В Давосе Порошенко встретится с Трампом
Фото Порошенко проведет новую встречу с Трампом: появились первые подробности
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Главком Главком  ·  19.01.18, 13:59 Речник уряду ФРН Стефан Зайберт повідомив в п’ятницю про те, що німецька канцлерка має намір відвідати цьогорічне засідання Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Під час свого візиту в середу…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  19.01.18, 22:04 Президент Украины Петр Порошенко встретится с президентом США Дональдом Трампом в Давосе, заявил министр иностранных дел Украины Павел  Климкин
Телеграф Телеграф  ·  19.01.18, 22:10 Петр Порошенко встретится с президентом США Дональдом Трампом в Давосе.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  19.01.18, 22:12 Президент Украины Петр Порошенко встретится с президентом США Дональдом Трампом в Давосе, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  19.01.18, 22:15 По словам главы МИД, президенты Украины и США пообщаются один на один.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Хвиля Хвиля  ·  19.01.18, 22:19 Президент Украины Петр Порошенко встретится с президентом США Дональдом Трампом на полях Всемирного экономического форума в Давосе, сообщил министр иностранных дел Павел Климкин. «Президент будет…
Новое Время Новое Время  ·  19.01.18, 22:20 В рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе запланирована встреча президента Украины Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом, сообщил министр иностранных дел Украины Павел…
Украинская правда Украинская правда  ·  19.01.18, 22:20 Президент Украины Петр Порошенко встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Давосе.
Главком Главком  ·  19.01.18, 22:24 Президент України Петро Порошенко зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Давосі. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі одного з українських телеканалів. «Звичайно,…
Фокус Фокус  ·  19.01.18, 22:29 В рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе запланирована встреча президента Украины Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом, сообщил министр иностранных дел Украины…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  19.01.18, 22:34 Всего у главы государства запланировано порядка 20 встреч.
Facenews Facenews  ·  19.01.18, 22:42 В рамках ежегодного Всемирного экономического форума в Давосе у Президента Украины Петра Порошенко запланирована встреча с президентом США Дональдом Трампом.Об этом сообщил министр иностранных дел Украины…
Подробности Подробности  ·  19.01.18, 22:59 Зачем на Донбасс едут российские снайперы? Будет ли новая встреча Порошенко и Трампа? Кто может помешать Трампа второй раз выиграть президентские выборы?
Подробности Подробности  ·  19.01.18, 23:00 Президент України Петро Порошенко зустрінеться з президентом США в Давосі.
ТСН ТСН  ·  19.01.18, 23:07 Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Украины.
Гордон Гордон  ·  19.01.18, 23:37 Президенты Украины и США Петр Порошенко и Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе обсудят "очень чувствительные вопросы", рассказал министр иностранных дел Павел Климкин.Президент Украины…
Факты Факты  ·  19.01.18, 23:38 Точная дата встречи глав государств пока что не известна
Голос.UA Голос.UA  ·  19.01.18, 23:44 Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предложил построить мост над проливом Ла-Манш, который соединил бы Великобританию и Францию. Об этом сообщает The Telegraph. Министр иностранных дел,…
iPress iPress  ·  19.01.18, 23:47 Президент України Петро Порошенко зустрінеться із своїм американським колегою Дональдом Трампом у Давосі.
Главред Главред  ·  19.01.18, 23:50 Климкин анонсировал переговоры с госсекретарем США.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  19.01.18, 23:59 Президент Украины Петр Порошенко встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Давосе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает "Интерфакс-Украина". "Конечно,…
Обозреватель Обозреватель  ·  20.01.18, 00:08 Озвучены планы главы Украины
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  20.01.18, 00:19 Президент Украины Петр Порошенко встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Давосе.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  20.01.18, 00:49 Проведение полноформатной встречи президентов не планируется, президенты США и Украины увидятся.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  20.01.18, 00:58 Президент Украины Петр Порошенко проведет личную встречу с президентом США Дональдом Трампом во время Всемирного экономического форума в Давосе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  20.01.18, 01:28 Спикер Белого дома Сара Сандерс сообщила в Twitter, что президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй встретятся на Всемирном экономическом форуме в Давосе.  "Президент Дональд…
Униан Униан  ·  20.01.18, 01:34 Павел Климкин проведет встречу с Рексом Тиллерсоном накануне встречи президентов обеих стран.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  20.01.18, 02:31 В планах Белого дома нет полноформатной встречи президента США Дональда Трампа с президентом Украины Петром Порошенко на полях Давосского форума, но у глав государств будет возможность обсудить ряд вопросов…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Годовщина инаугурации: селфи с Трампом стоит 100 тысяч долларов, посидеть за столиком – 250 тысяч

Годовщина инаугурации: селфи с Трампом стоит 100 тысяч долларов, посидеть…
Девять стран Евросоюза превысили граничные нормы загрязнения воздуха, включая наших соседей

Девять стран Евросоюза превысили граничные нормы загрязнения воздуха, включая наших…
Глава Минкульта Нищук назначил главой Украинского культурного фонда Марину Порошенко. ФОТО

Глава Минкульта Нищук назначил главой Украинского культурного фонда Марину Порошенко.…
Насиров до 19 марта продолжит носить электронный браслет с запретом выезжать из Киевской области

Насиров до 19 марта продолжит носить электронный браслет с запретом…
МИД анонсировал переговоры Порошенко и Трампа в Давосе

МИД анонсировал переговоры Порошенко и Трампа в Давосе
И.Луценко надеется, что в феврале Рада проголосует за новых членов ЦИК и омбудсмена

И.Луценко надеется, что в феврале Рада проголосует за новых членов…
Путин обсудил с Советом безопасности РФ закон о деоккупации Донбасса (обновлено)

Путин обсудил с Советом безопасности РФ закон о деоккупации Донбасса…
Гонтарева готова отчитаться перед Радой – НБУ

Гонтарева готова отчитаться перед Радой – НБУ
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Хочет стать &quot;миротворцем&quot;: Маломуж указал на хитрый план Путина по Украине

Хочет стать "миротворцем": Маломуж указал на хитрый план Путина по…
Украина входит в четверку стран по размеру Bitcoin-рынка

Украина входит в четверку стран по размеру Bitcoin-рынка
Исследователи открыли тайну греческих «пирамид»

Исследователи открыли тайну греческих «пирамид»
В России создадут &quot;банк против санкций&quot;, который будет обслуживать гособоронзаказ – СМИ

В России создадут "банк против санкций", который будет обслуживать гособоронзаказ…
В России создадут &quot;банк против санкций&quot;, который будет обслуживать гособоронзаказ

В России создадут "банк против санкций", который будет обслуживать гособоронзаказ
Огонь охватил здание Военно-морского института в Санкт-Петербурге

Огонь охватил здание Военно-морского института в Санкт-Петербурге
Мелания Трамп стала самым популярным членом семьи президента США

Мелания Трамп стала самым популярным членом семьи президента США
Искусственный интеллект превзошел людей в способности к кооперации

Искусственный интеллект превзошел людей в способности к кооперации
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.