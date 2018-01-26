МИД: Польша пытается изобразить украинцев "преступными националистами" (3 новости) «Министерство иностранных дел Украины глубоко обеспокоено принятием в Сейме Польши законопроекта о запрете пропаганды так называемой бандеровской идеологии»

Министерство иностранных дел Украины глубоко обеспокоено принятием в Сейме Польши законопроекта о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии". Соответствующее заявление размещено на сайте МИД Украины.

"Досадно, что украинская тематика в очередной раз используется во внутренней политике в Польше, а трагические страницы совместного исторического прошлого продолжают политизироваться. Категорически не воспринимаем очередную попытку навязать одностороннюю трактовку исторических событий, в т.ч. некорректного использования в официальном документе Республики Польша названия части территории современной Украины", – говорится в заявлении.

В МИД напомнили авторам законопроекта, что украинцы, как и поляки, подверглись чрезвычайно большим страданиям от тоталитарных режимов в годы Второй мировой войны, а также самоотверженно боролись за свободу своей Родины.

"В этом контексте чрезвычайную обеспокоенность вызывает намерение изобразить украинцев исключительно как "преступных националистов" и "коллаборационистов третьего рейха", – говорится в заявлении.

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В МИД рассчитывают, что Сенат Республики Польша, который должен вскоре рассмотреть указанный законопроект, проявит политическую мудрость относительно вопросов, которые могут негативно повлиять на развитие двусторонних отношений.

"Осознавая чувствительность проблематики исторической памяти в жизни украинского и польского народов, призываем польскую сторону к открытости и конструктивности в дальнейшем развитии украинского-польских отношений", – отметили в министерстве.

Принятый закон касается определения преступлений украинских националистов и украинских организаций, сотрудничавших с третьим рейхом, а также возможности запуска, в соответствии со ст.55 закона об Институте национальной памяти Польши, уголовных производств против лиц, отрицающих эти преступления.