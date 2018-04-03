МИД Польши осудил сожжение флага под посольством в Киеве и выразил протест. Климкин назвал акцию "провокацией"

"Посольство Польши отказалось от написания заявления и последующих претензий относительно событий, которые произошли вчера под зданием посольства", - сообщили в полиции.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил инцидент.
Обновлено в 19:07 "Министерство иностранных дел выразило возмущение по поводу поведения демонстрантов и отсутствия надлежащего ответа со стороны украинских сотрудников службы безопасности", - указано в заявлении.
Обновлено в 19:08 Польские власти считают, что данный инцидент "с антипольским подтекстом" является не первым из тех, которые произошли на территории Украины.