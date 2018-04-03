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Политика
УНН УНН · · Обновлено в 19:08
· Полиция · Польша
МИД Польши осудил сожжение флага под посольством в Киеве и выразил протест. Климкин назвал акцию "провокацией"

МИД Польши осудил сожжение флага под посольством в Киеве и выразил протест. Климкин назвал акцию "провокацией" (14 новостей)

«В связи с инцидентом был вызван заместитель посла Украины в Польше»

"Посольство Польши отказалось от написания заявления и последующих претензий относительно событий, которые произошли вчера под зданием посольства", - сообщили в полиции.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил инцидент.

Обновлено в 19:07 "Министерство иностранных дел выразило возмущение по поводу поведения демонстрантов и отсутствия надлежащего ответа со стороны украинских сотрудников службы безопасности", - указано в заявлении.

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Обновлено в 19:08 Польские власти считают, что данный инцидент "с антипольским подтекстом" является не первым из тех, которые произошли на территории Украины. 

ФОТО К НОВОСТИ: «МИД Польши осудил сожжение флага под посольством в Киеве и выразил протест. Климкин назвал акцию "провокацией"»
Фото МИД Польши направил ноту протеста из-за сожжения польского флага в Киеве
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  03.04.18, 16:58 Министерство иностранных дел Польши направило украинской стороне ноту протеста в связи сожжением польского флага перед посольством в понедельник, 2 апреля, в Киеве.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  03.04.18, 17:06 Польский МИД протестует из-за инцидента перед посольством Польши в Киеве, во время которого был сожжен польский флаг.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  03.04.18, 17:51 В связи с инцидентом был вызван заместитель посла Украины в Польше.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  03.04.18, 17:54 Министр иностранных дел Павел Климкин осудил провокационную акцию в Киеве, когда неизвестные подожгли польский флаг под посольством Польши. Об этом он написал в Twitter.Польское Министерство иностранных…
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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  03.04.18, 17:59 2 марта, во время акции под посольством Польши в Киеве неизвестные сожгли флаг этой страны. МИД Польши вручил представителю МИД Украины ноту протеста, сообщает пресс-служба польского министерства. МИД…
Politeka Politeka  ·  03.04.18, 18:02 Польский МИД протестует из-за инцидента перед посольством Польши в Киеве, во время которого было сожжено польский флаг Как сказано в размещенном на сайте польского МИД заявлении, в связи с событием, которое…
Апостроф Апостроф  ·  03.04.18, 18:21 В понедельник, 2 апреля, перед зданием посольства Польши в Киеве сожгли польский флаг, что осудили как польские, так и украинские власти.
Канал 112 Канал 112  ·  03.04.18, 18:21 Министерство иностранных дел Польши вызвало заместителя посла Украины в Польше, чтобы выразить протест в связи с сожжением неизвестными польского флага перед посольством в Киеве 2 апреля. Об этом сообщает…
ForUm ForUm  ·  03.04.18, 18:24 Министерство иностранных дел Польши направило Украине ноту протеста в связи с сожжением польского флага перед посольством в Киеве.Как сообщает пресс-служба польского МИД, инцидент произошел в понедельник,…
ТСН ТСН  ·  03.04.18, 18:52 В связи с событием заместителю посла Украины в Польше вручили ноту протеста.
РБК Украина РБК Украина  ·  03.04.18, 19:07 В связи с манифестацией в польском посольстве в Киеве 2 апреля 2018 года, в ходе которого был сожжен флаг Польши, в Министерство иностранных дел (МИД) Республики Польша был вызван заместитель посла Украины…
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  03.04.18, 19:08 МИД Польши возмущен сожжением польского флага перед посольством в Киеве. В связи с происшествием, заместителю посла Украины в Польше была вручена нота протеста.В частности, МИД Польши выразил возмущение…
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