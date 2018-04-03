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МИД Польши осудил сожжение флага под посольством в Киеве и выразил протест. Климкин назвал акцию "провокацией" (14 новостей) «В связи с инцидентом был вызван заместитель посла Украины в Польше»

"Посольство Польши отказалось от написания заявления и последующих претензий относительно событий, которые произошли вчера под зданием посольства", - сообщили в полиции.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил инцидент.

Обновлено в 19:07 "Министерство иностранных дел выразило возмущение по поводу поведения демонстрантов и отсутствия надлежащего ответа со стороны украинских сотрудников службы безопасности", - указано в заявлении.

Нацполиция рассказала о курьезных вызовах 1 апреля

Обновлено в 19:08 Польские власти считают, что данный инцидент "с антипольским подтекстом" является не первым из тех, которые произошли на территории Украины.