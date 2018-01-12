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УРА-Информ УРА-Информ · · Обновлено в 10:00
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МИД Украины не рекомендует посещать Республику Замбия в связи со вспышкой холеры

МИД Украины не рекомендует посещать Республику Замбия в связи со вспышкой холеры (4 новости)

«В Министерстве иностранных дел Украины рекомендуют воздержаться от посещения Республики Замбия в связи со вспышкой холеры в столице до нормализации…»

Рекомендации связаны со вспышкой холеры в столице. Как сообщает консульская служба украинского внешнеполитического ведомства, до нормализации эпидемиологической ситуации, не желательно посещать Республику, а тем гражданам, которые уже находятся в Замбии, рекомендуется проявлять особую осмотрительность и придерживаться рекомендаций местных органов власти, медицинских и других компетентных служб, а также следить за последними новостями, - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в случае выявления симптомов заболевания или возникновения других обстоятельств, МИД рекомендует гражданам Украины безотлагательно обращаться в посольство Украины в Южно-Африканской республике.

Обновлено в 10:00 "Тем соотечественникам, которые уже находятся в Замбии, рекомендуем проявлять особую осмотрительность и придерживаться рекомендаций местных органов власти, медицинских и других компетентных служб, а также следить за последними новостями", сказано в сообщении.

ФОТО К НОВОСТИ: «МИД Украины не рекомендует посещать Республику Замбия в связи со вспышкой холеры»
Фото МИД Украины не рекомендует посещать Республику Замбия в связи со вспышкой холеры
Фото Украинцем не рекомендует посещать Замбию из-за вспышки холеры - МИД
Фото МИД Украины не рекомендует посещать Замбию в связи со вспышкой холеры
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  12.01.18, 07:56 В Министерстве иностранных дел Украины рекомендуют воздержаться от посещения Республики Замбия в связи со вспышкой холеры в столице до нормализации эпидемиологической ситуации, сообщает консульская служба…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  12.01.18, 08:21 В Министерстве иностранных дел Украины рекомендуют воздержаться от посещения Республики Замбия в связи со вспышкой холеры в столице до нормализации эпидемиологической ситуации.
Гордон Гордон  ·  12.01.18, 10:00 В министерстве иностранных дел Украины рекомендуют украинцам, которые уже находятся в Замбии, придерживаться рекомендаций местных органов власти и медицинских служб. В столице  страны Лусаке зафиксирована…
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