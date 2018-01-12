МИД Украины не рекомендует посещать Республику Замбия в связи со вспышкой холеры (4 новости) «В Министерстве иностранных дел Украины рекомендуют воздержаться от посещения Республики Замбия в связи со вспышкой холеры в столице до нормализации…»

Рекомендации связаны со вспышкой холеры в столице. Как сообщает консульская служба украинского внешнеполитического ведомства, до нормализации эпидемиологической ситуации, не желательно посещать Республику, а тем гражданам, которые уже находятся в Замбии, рекомендуется проявлять особую осмотрительность и придерживаться рекомендаций местных органов власти, медицинских и других компетентных служб, а также следить за последними новостями, - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в случае выявления симптомов заболевания или возникновения других обстоятельств, МИД рекомендует гражданам Украины безотлагательно обращаться в посольство Украины в Южно-Африканской республике.

Обновлено в 10:00 "Тем соотечественникам, которые уже находятся в Замбии, рекомендуем проявлять особую осмотрительность и придерживаться рекомендаций местных органов власти, медицинских и других компетентных служб, а также следить за последними новостями", сказано в сообщении.