МИД Украины требует от Кремля информацию о задержании в Москве участника АТО Негоды (10 новостей) «Негода ехал на поезде к сестре в гости»

Министерство иностранных дел Украины потребовало у МИД Российской Федерации подтвердить факт задержания участника АТО Олега Негоды в Москве и разъяснить все обстоятельства. Об этом сообщил официальный представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы обратились в Министерство иностранных дел Российской Федерации с ходатайством сообщить, задержан ли указанный гражданин. В случае подтверждения факта задержания мы требуем сообщить, на каком основании и при каких обстоятельствах задержан, место содержания, а также безотлагательно разрешить консулу посетить задержанного украинца", - сказал Кирилич.

Обновлено в 14:29 Негода ехал на поезде к сестре в гости.

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Обновлено в 15:19 Министерство иностранных дел Украины обратилось в МИД России с требованием подтвердить факт и разъяснить обстоятельства задержания участника АТО Олега Невзгоды в Москве