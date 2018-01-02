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Политика
Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 15:19
· АТО · МИД · Российская Федерация
МИД Украины требует от Кремля информацию о задержании в Москве участника АТО Негоды

МИД Украины требует от Кремля информацию о задержании в Москве участника АТО Негоды (10 новостей)

«Негода ехал на поезде к сестре в гости»

Министерство иностранных дел Украины потребовало у МИД Российской Федерации подтвердить факт задержания участника АТО Олега Негоды в Москве и разъяснить все обстоятельства. Об этом сообщил официальный представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, передает "Интерфакс-Украина". 

"Мы обратились в Министерство иностранных дел Российской Федерации с ходатайством сообщить, задержан ли указанный гражданин. В случае подтверждения факта задержания мы требуем сообщить, на каком основании и при каких обстоятельствах задержан, место содержания, а также безотлагательно разрешить консулу посетить задержанного украинца", - сказал Кирилич.

Обновлено в 14:29 Негода ехал на поезде к сестре в гости.

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Обновлено в 15:19 Министерство иностранных дел Украины обратилось в МИД России с требованием подтвердить факт и разъяснить обстоятельства задержания участника АТО Олега Невзгоды в Москве

ФОТО К НОВОСТИ: «МИД Украины требует от Кремля информацию о задержании в Москве участника АТО Негоды»
Фото МИД Украины требует от Москвы информацию о задержании участника АТО Негоды
Фото МИД Украины требует от РФ разъяснений о задержании участника АТО
Фото МИД Украины потребовало от РФ предоставить информацию о задержании участника АТО Негоды
Фото МИД Украины обратилось к властям РФ по поводу задержания в Москве участника АТО Негоды
Фото МИД Украины требует от России прояснить информацию относительно задержания участника АТО
Фото МИД Украины потребовал от России прокомментировать ситуацию с задержанием участника АТО
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  02.01.18, 12:54 Министерство иностранных дел Украины обратилось к МИД РФ с требованием подтвердить факт и разъяснить обстоятельства задержания участника АТО Олега Негоды в Москве, сообщил официальный представитель департамента…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  02.01.18, 12:59 Ранее СМИ сообщили о задержании в Москве киевлянина Олега Негоды.
Телеграф Телеграф  ·  02.01.18, 13:11 МИД Украины требует от Москвы информацию о задержании участника АТО Негоды.
Украинская правда Украинская правда  ·  02.01.18, 13:14 Министерство иностранных дел Украины обратилось к МИД РФ с требованием подтвердить факт и разъяснить обстоятельства задержания участника АТО Олега Негоды в Москве.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  02.01.18, 13:34 МИД Украины обратился к России с требованием подтвердить факт и разъяснить обстоятельства задержания в Москве участника АТО Олега Негоды
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  02.01.18, 13:39 Министерство иностранных дел Украины обратилось к МИД РФ с требованием подтвердить факт и разъяснить обстоятельства задержания в Москве участника АТО Олега Негоды.
Гордон Гордон  ·  02.01.18, 14:13 Украинские СМИ сообщили утром 2 января о задержании в прошлом месяце в Москве украинца Олега Негоды.Министерство иностранных дел Украины обратилось к российскому внешнеполитическому ведомству с требованием…
ТСН ТСН  ·  02.01.18, 14:29 Негода ехал на поезде к сестре в гости.
Новое Время Новое Время  ·  02.01.18, 15:19 Министерство иностранных дел Украины обратилось в МИД России с требованием подтвердить факт и разъяснить обстоятельства задержания участника АТО Олега Невзгоды в Москве
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