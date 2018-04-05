  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. МИД Украины требует от оккупантов Крыма допустить украинских врачей к политзаключенному Балуху
Общество
Гордон Гордон · · Обновлено в 17:40
· МИД · Март
МИД Украины требует от оккупантов Крыма допустить украинских врачей к политзаключенному Балуху

МИД Украины требует от оккупантов Крыма допустить украинских врачей к политзаключенному Балуху (5 новостей)

«Состояние здоровья Балуха ухудшается»

Спикер Министерства иностранных дел Марьяна Беца напомнила, что осужденный в оккупированном Крыму украинский активист Владимир Балух голодает с 19 марта, состояния его здоровья ухудшается.Министерство иностранных дел требует допустить к осужденному в аннексированном РФ Крыму украинского активиста Владимира Балуха украинских врачей. Об этом заявила спикер ведомства Марьяна Беца в Twitter.

"Мужественный Владимир Балух, политзаключенный РФ, голодает с 19.03. Состояние здоровья ухудшается. В очередной раз требуем допустить украинских врачей", написала она.

Балух, фермер из Раздольненского района Крыма, был задержан после обыска 8 декабря 2016 года. Как утверждали в ФСБ, на чердаке его дома нашли патроны и тротиловые шашки. Родственники фермера, известного своей проукраинской позицией, предполагали, что сотрудники спецслужбы подбросили боеприпасы.

4 августа 2017 года крымский "суд" приговорил Балуха к трем годам и семи месяцам тюремного срока за незаконное хранение боеприпасов и взрывчатых веществ. Активист свою вину не признал.

Глава МИД Британии подтвердил, что у Москвы был мотив для отравления Скрипаля
Глава МИД Британии подтвердил, что у Москвы был мотив для отравления Скрипаля

Крымские правозащитники назвали дело сфабрикованным и подали две жалобы в Европейский суд по правам человека.

2 октября "суд" отменил приговор Балуху, но оставил его под арестом. Уголовное дело отправили на новое судебное рассмотрение другим составом "суда".

16 января 2018 года Балуха взяли под стражу в зале Раздольненского районного "суда" оккупированного Крыма. Его приговорили к трем годам и семи месяцам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в размере 10 тыс. руб. (почти 5 тыс. грн).

14 марта "Верховный суд" аннексированного Крыма исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов, после чего приговор смягчили до трех лет и пяти месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

19 марта стало известно, что Балух объявил бессрочную голодовку, чтобы выразить протест против приговора по сфабрикованному уголовному делу.

2 апреля его адвокат Ольга Динзе рассказала, что украинца избил конвой после заседания по рассмотрению апелляционной жалобы. Вчера адвокат сообщила, что состояния здоровья Балуха ухудшилось.

Обновлено в 17:30 Как пишет Беца, отважный Владимир Балух, политический заключенный Российской Федерации, голодает с 19.03, в то время как состояние здоровья осужденного понижается. Она вновь подчеркнула необходимость допуска украинских докторов.

Обновлено в 17:40 МИД Украины требует допустить украинских врачей к осужденному в аннексированном Крыму украинскому активисту Владимиру Балуху

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  05.04.18, 15:30 В конце марта украинец начал голодовку, состояние его здоровья ухудшается.
Униан Униан  ·  05.04.18, 16:10 Состояние здоровья Балуха ухудшается.
УРА-Информ УРА-Информ  ·  05.04.18, 17:30 Об этом сообщает в Twitter спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца. Как пишет Беца, отважный Владимир Балух, политический заключенный Российской Федерации, голодает с 19.03,…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  05.04.18, 17:40 МИД Украины требует допустить украинских врачей к осужденному в аннексированном Крыму украинскому активисту Владимиру Балуху
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
&quot;Целились в сердце&quot;: СМИ узнали подробности покушения на депутата на Житомирщине

"Целились в сердце": СМИ узнали подробности покушения на депутата на…
МИД Украины требует от оккупантов Крыма допустить украинских врачей к политзаключенному Балуху

МИД Украины требует от оккупантов Крыма допустить украинских врачей к…
В Харькове подполковник полиции задержан СБУ при получении взятки $10 тыс. ВИДЕО

В Харькове подполковник полиции задержан СБУ при получении взятки $10…
Дожди и грозы: появился прогноз погоды на Страстную пятницу в Украине

Дожди и грозы: появился прогноз погоды на Страстную пятницу в…
В Киеве идут последние приготовления к открытию фестиваля писанок

В Киеве идут последние приготовления к открытию фестиваля писанок
Разрушительница мифов. Супрун &quot;сорвала покровы&quot; со вредности сквозняков для здоровья (фото)

Разрушительница мифов. Супрун "сорвала покровы" со вредности сквозняков для здоровья…
Сергей Бабкин изменился до неузнаваемости

Сергей Бабкин изменился до неузнаваемости
26-летняя девушка предстанет перед судом за нападение с кухонным топором на продавщицу

26-летняя девушка предстанет перед судом за нападение с кухонным топором…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
ГПУ сообщила Бубенчику о новом подозрении

ГПУ сообщила Бубенчику о новом подозрении
В Херсоне у СБУ пытались отбить &quot;депутата горсовета&quot; Евпатории

В Херсоне у СБУ пытались отбить "депутата горсовета" Евпатории
&amp;quot;Не хочу толкать кого-то под автобус&amp;quot;. Цукерберг назвал виновных в утечке данных пользователей Facebook

"Не хочу толкать кого-то под автобус". Цукерберг назвал виновных в…
Олимпийская чемпионка Игр-1972 обвинила тренера в изнасиловании

Олимпийская чемпионка Игр-1972 обвинила тренера в изнасиловании
Ученые рассказали, в какой позе можно получить здоровый и долгий сон

Ученые рассказали, в какой позе можно получить здоровый и долгий…
&amp;quot;Янтарному&amp;quot; Розенблату разрешили выехать в командировку в ОАЭ

"Янтарному" Розенблату разрешили выехать в командировку в ОАЭ
В Кропивницком рушится жилой дом, в подвале которого несколько недель стояла вода

В Кропивницком рушится жилой дом, в подвале которого несколько недель…
Пасхальный тур УПЛ: где и когда смотреть матчи 26-го тура Премьер-лиги

Пасхальный тур УПЛ: где и когда смотреть матчи 26-го тура…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.