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МИД Украины требует от оккупантов Крыма допустить украинских врачей к политзаключенному Балуху (5 новостей) «Состояние здоровья Балуха ухудшается»

Спикер Министерства иностранных дел Марьяна Беца напомнила, что осужденный в оккупированном Крыму украинский активист Владимир Балух голодает с 19 марта, состояния его здоровья ухудшается.Министерство иностранных дел требует допустить к осужденному в аннексированном РФ Крыму украинского активиста Владимира Балуха украинских врачей. Об этом заявила спикер ведомства Марьяна Беца в Twitter.

"Мужественный Владимир Балух, политзаключенный РФ, голодает с 19.03. Состояние здоровья ухудшается. В очередной раз требуем допустить украинских врачей", написала она.

Балух, фермер из Раздольненского района Крыма, был задержан после обыска 8 декабря 2016 года. Как утверждали в ФСБ, на чердаке его дома нашли патроны и тротиловые шашки. Родственники фермера, известного своей проукраинской позицией, предполагали, что сотрудники спецслужбы подбросили боеприпасы.

4 августа 2017 года крымский "суд" приговорил Балуха к трем годам и семи месяцам тюремного срока за незаконное хранение боеприпасов и взрывчатых веществ. Активист свою вину не признал.

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Крымские правозащитники назвали дело сфабрикованным и подали две жалобы в Европейский суд по правам человека.

2 октября "суд" отменил приговор Балуху, но оставил его под арестом. Уголовное дело отправили на новое судебное рассмотрение другим составом "суда".

16 января 2018 года Балуха взяли под стражу в зале Раздольненского районного "суда" оккупированного Крыма. Его приговорили к трем годам и семи месяцам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в размере 10 тыс. руб. (почти 5 тыс. грн).

14 марта "Верховный суд" аннексированного Крыма исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов, после чего приговор смягчили до трех лет и пяти месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

19 марта стало известно, что Балух объявил бессрочную голодовку, чтобы выразить протест против приговора по сфабрикованному уголовному делу.

2 апреля его адвокат Ольга Динзе рассказала, что украинца избил конвой после заседания по рассмотрению апелляционной жалобы. Вчера адвокат сообщила, что состояния здоровья Балуха ухудшилось.

Обновлено в 17:30 Как пишет Беца, отважный Владимир Балух, политический заключенный Российской Федерации, голодает с 19.03, в то время как состояние здоровья осужденного понижается. Она вновь подчеркнула необходимость допуска украинских докторов.

Обновлено в 17:40 МИД Украины требует допустить украинских врачей к осужденному в аннексированном Крыму украинскому активисту Владимиру Балуху