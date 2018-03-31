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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 18:58
· Япония · Министр иностранных дел · КНДР · Корея
МИД Японии: КНДР готовится к ядерному испытанию

МИД Японии: КНДР готовится к ядерному испытанию (6 новостей)

«Глава КНДР Ким Чен Ын готовится провести на территории Северной Кореи новое ядерное испытание..»

Северная Корея готовится провести новое ядерное испытание. Об этом сообщил министр иностранных дел Японии Таро Коно, информирует южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Kyodo.

По словам министра, об этом свидетельствует анализ спутниковых изображений, предоставленных американской стороной.

На изображениях видно, что в КНДР в одном из тоннелей, где ранее уже проводились испытания, снова перемещают почву.

Ранее сообщалось, что КНДР проведет денуклеаризацию Корейского полуострова, если будут созданы подходящие условия со стороны Южной Кореи и США.

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Обновлено в 18:26 По словам министра, об этом свидетельствует анализ спутниковых изображений, предоставленных американской стороной.

Обновлено в 18:58 Северная Корея готовится провести новое ядерное испытание. Об этом сообщил министр иностранных дел Японии Таро Коно, информирует южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Kyodo.

ФОТО К НОВОСТИ: «МИД Японии: КНДР готовится к ядерному испытанию»
Фото МИД Японии: КНДР готовится к ядерному испытанию
Фото Северная Корея готовится к новому ядерному испытанию
Фото КНДР готовится к новому ядерному испытанию – Япония
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Телеграф Телеграф  ·  31.03.18, 16:20 По данным министерства иностранных дел Японии, Северная Корея проводит подготовительные работы на ядерном полигоне.
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  31.03.18, 17:25 Глава КНДР Ким Чен Ын готовится провести на территории Северной Кореи новое ядерное испытание...
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Экономические Известия Экономические Известия  ·  31.03.18, 18:58 Северная Корея готовится провести новое ядерное испытание. Об этом сообщил министр иностранных дел Японии Таро Коно, информирует южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Kyodo.
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