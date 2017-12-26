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Михаил Романчук: «Я украинец и страну менять не буду, несмотря на все проблемы»

Михаил Романчук: «Я украинец и страну менять не буду, несмотря на все проблемы» (4 новости)

«Михаил Романчук сожалеет, что к плаванию в Украине нет никакого интереса»

Украинец рассказал об интересе со стороны других стран, но не собирается переезжать из Украины.

ФОТО К НОВОСТИ: «Михаил Романчук: «Я украинец и страну менять не буду, несмотря на все проблемы»»
Фото Михаил Романчук: «Я украинец и страну менять не буду, несмотря на все проблемы»
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Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  26.12.17, 08:00 Михаил Романчук сожалеет, что к плаванию в Украине нет никакого интереса
Обозреватель Обозреватель  ·  26.12.17, 10:25 Призер чемпионата мира-2017 сожалеет, что в стране никому нет дела до плавания
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