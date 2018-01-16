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Михалков и Шепелев внесены в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности Украины (25 новостей) «Фильмы и шоу с их участием должны запретить»

В перечень лиц, которые несут угрозу национальной безопасности, попали ряд российских и белорусских культурных деятелей. Об говорится в приказе №55 Министерства культуры от 15 января.

"Обновить Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, дополнив его лицами Фомин Дмитрий Анатольевич, Шепелев Дмитрий Андреевич, Вакуленко Василий Михайлович, Михалков Никита Сергеевич", – отмечается в документе.

Кроме того, отмечается, что это решение было принято на основании обращения Службы безопасности Украины.

Обновлено в 14:01 На официальном ресурсе Минкульта появился документ с перечнем лиц, внесенных в списки "нежелательных персон"

Обновлено в 14:02 «Обновить перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, дополнив его лицами Фомин Дмитрий Анатольевич, Шепелев Дмитрий Андреевич, Вакуленко Василий Михайлович (рэпер «Баста»), Михалков Никита Сергеевич», – говорится в документе.