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Украина
Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 14:02
· Национальная безопасность
Михалков и Шепелев внесены в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Михалков и Шепелев внесены в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности Украины (25 новостей)

«Фильмы и шоу с их участием должны запретить»

В перечень лиц, которые несут угрозу национальной безопасности, попали ряд российских и белорусских культурных деятелей. Об говорится в приказе №55 Министерства культуры от 15 января.

"Обновить Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, дополнив его лицами Фомин Дмитрий Анатольевич, Шепелев Дмитрий Андреевич, Вакуленко Василий Михайлович, Михалков Никита Сергеевич", – отмечается в документе.

Кроме того, отмечается, что это решение было принято на основании обращения Службы безопасности Украины.

Обновлено в 14:01 На официальном ресурсе Минкульта появился документ с перечнем лиц, внесенных в списки "нежелательных персон"

Обновлено в 14:02 «Обновить перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, дополнив его лицами Фомин Дмитрий Анатольевич, Шепелев Дмитрий Андреевич, Вакуленко Василий Михайлович (рэпер «Баста»), Михалков Никита Сергеевич», – говорится в документе.

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Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  16.01.18, 12:55 Фильмы и шоу с их участием должны запретить.
iPress iPress  ·  16.01.18, 12:56 Міністерство культури України внесло до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці, двох російських співаків Дмитра Фоміна, Василя Вакуленка (репер Баста), кінорежисера Микиту Михалкова та білоруського…
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Телеканал 24 Телеканал 24  ·  16.01.18, 13:07 В понедельник, 15 января, Министерство культуры Украины на основании обращения СБУ дополнило перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Так, в список внесены российский кинорежиссер…
Униан Униан  ·  16.01.18, 13:13 Приказ был издан на основании обращения СБУ от 4 января 2018 года.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  16.01.18, 13:13 Министерство культуры Украины на основании обращения СБУ дополнило перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. В список внесены российский кинорежиссер Никита Михалков, телеведущий…
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ТСН ТСН  ·  16.01.18, 13:22 Соответствующий приказ был издан на основании обращения Службы безопасности Украины от 4 января 2018 года.
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Капитал Капитал  ·  16.01.18, 13:30 Министерство культуры Украины на основании обращения Службы безопасности Украины дополнило список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, внеся в него, в частности, российского кинорежиссера…
РБК Украина РБК Украина  ·  16.01.18, 13:52 Министерство культуры Украины расширило список лиц, которые создают угрозу нацбезопасности. Об этом свидетельствует приказ ведомства №55 от 15 января 2018 года.Так в список врагов Украины попали два российских…
Экономические Известия Экономические Известия  ·  16.01.18, 14:00 Среди пополнивших список имен Никита Михалков и Дмитрий Шепелев
Обозреватель Обозреватель  ·  16.01.18, 14:01 На официальном ресурсе Минкульта появился документ с перечнем лиц, внесенных в списки "нежелательных персон"
ForUm ForUm  ·  16.01.18, 14:02 Министерство культуры по представлению Службы безопасности внесло в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности, двух российских певцов, кинорежиссера Никиту Михалкова и белорусского ведущего.Об…
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