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Милевский травмировался в матче чемпионата Беларуси

Милевский травмировался в матче чемпионата Беларуси (2 новости)

«Украинский нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский получил травму в поединке второго тура чемпионата Беларуси против минского «Луча»»

Футболист злой, что никто не извинился.

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Terrikon Terrikon  ·  06.04.18, 08:55 Украинский нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский получил травму в поединке второго тура чемпионата Беларуси против минского «Луча»
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