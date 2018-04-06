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Миллиардный долг за газ перед Украиной: в России назвали условие выплаты

Миллиардный долг за газ перед Украиной: в России назвали условие выплаты (4 новости)

«Ранее российский "Газпром" отказался выполнить решение Стокгольмского арбитража и возобновить поставки природного газа в Украину»

Российская сторона будет ожидать решения апелляционного суда округа Свеа (Швеция) по разбирательству с ”Нафтогазом Украины”, прежде чем примет решение о выплате $2,5 млрд штрафов, начисленных Стокгольмским арбитражем.

Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак, пишет Сегодня. ”В настоящее время подана апелляция на решение Стокгольмского арбитража в окружной суд Свеа в Швеции, поскольку, на наш взгляд и на взгляд юристов ”Газпрома”, решение (Стокгольмского арбитража – Ред.) по двум взаимосвязанным контрактам было принято с абсолютно разной логикой”, – сообщил российский министр. Также, отвечая на вопрос, будет ли ”Газпром” выплачивать ”Нафтогазу Украины” штраф, начисленный Стокгольмским арбитражем, в размере $2,56 млрд, Новак заявил, что Россия ”будет мониторить ситуацию”: ”Газпром” действует в рамках правового поля и принимает решения, как действовать в данной ситуации”. Отметим, при этом Украина готовится насильно взыскать ”стокгольмский” долг с ”Газпрома”, причем каждый день задолженность увеличивается на полмиллиона долларов.

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Экономические Известия Экономические Известия  ·  06.04.18, 14:00 Ранее российский "Газпром" отказался выполнить решение Стокгольмского арбитража и возобновить поставки природного газа в Украину
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  06.04.18, 15:14 Российский "Газпром" не станет платить украинскому "Нафтогазу" назначенный Стокгольмским арбитражем штраф до решения апелляционного суда шведского округа Свеа
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  06.04.18, 15:44 Газпром будет принимать решение по выплате миллиардного долга за газ Украине только после того, как апелляционный суд в Швеции вынесет вердикт по решению Стокгольмского арбитража...
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