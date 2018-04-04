Минэнергоугля подняло цену на уголь госшахт

Интерфакс-Украина · 04.04.18, 14:11

Министерство энергетики и угольной промышленности повысило предельную цену на уголь, производимый государственными угледобывающими предприятиями, на 4,5% (на 110 грн/тонна) – до 2535 грн/тонна (без НДС…