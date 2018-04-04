Министерство энергетики и угольной промышленности подняло предельную цену на уголь украинских госшахт.
Минэнергоугля подняло цену на уголь госшахт
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