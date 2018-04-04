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Минэнергоугля подняло цену на уголь госшахт

Минэнергоугля подняло цену на уголь госшахт (3 новости)

«Министерство энергетики и угольной промышленности повысило предельную цену на уголь, производимый государственными угледобывающими предприятиями, на 4,5% (на 110 грн/тонна) –…»

Министерство энергетики и угольной промышленности подняло предельную цену на уголь украинских госшахт.

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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  04.04.18, 14:11 Министерство энергетики и угольной промышленности повысило предельную цену на уголь, производимый государственными угледобывающими предприятиями, на 4,5% (на 110 грн/тонна) – до 2535 грн/тонна (без НДС…
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Минэнергоугля подняло цену на уголь госшахт

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