Минфин США обязал компании разорвать договора с РФ (5 новостей) «Минфин США обязал расторгнуть контракты с компаниями РФ из санкционного списка»

Министерство финансов США обязало американский бизнес в течение следующих двух месяцев прекратить контракты и договоренности с российскими компаниями и организациями, которые были определены в последней волне американских санкций в отношении России.

Обновлено в 09:38 Также американским бизнесменами запрещается иметь отношения с любой организацией, имеющей 50% и более акций в этих компаниях

Обновлено в 10:34 Министерство финансов США обязало американских инвесторов до 7 мая продать акции и другие ценные бумаги трех из 12 российских компаний, относительно которых 6 апреля были введены санкции, - сообщает ZN