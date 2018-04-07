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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ · · Обновлено в 10:34
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Минфин США обязал компании разорвать договора с РФ

Минфин США обязал компании разорвать договора с РФ (5 новостей)

«Минфин США обязал расторгнуть контракты с компаниями РФ из санкционного списка»

Министерство финансов США обязало американский бизнес в течение следующих двух месяцев прекратить контракты и договоренности с российскими компаниями и организациями, которые были определены в последней волне американских санкций в отношении России.

Обновлено в 09:38 Также американским бизнесменами запрещается иметь отношения с любой организацией, имеющей 50% и более акций в этих компаниях

Обновлено в 10:34 Министерство финансов США обязало американских инвесторов до 7 мая продать акции и другие ценные бумаги трех из 12 российских компаний, относительно которых 6 апреля были введены санкции, - сообщает ZN

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Телеграф Телеграф  ·  07.04.18, 08:06 Минфин США обязал расторгнуть контракты с компаниями РФ из санкционного списка.
Новое Время Новое Время  ·  07.04.18, 08:46 Министерство финансов США обязало американские компании расторгнуть контракты и договоренности с российскими организациями, которые подверглись американским санкциям в отношении России. Об этом сообщается…
Факты Факты  ·  07.04.18, 09:38 Также американским бизнесменами запрещается иметь отношения с любой организацией, имеющей 50% и более акций в этих компаниях
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  07.04.18, 10:34 Министерство финансов США обязало американских инвесторов до 7 мая продать акции и другие ценные бумаги трех из 12 российских компаний, относительно которых 6 апреля были введены санкции, - сообщает ZN
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