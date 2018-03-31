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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ · · Обновлено в 19:49
· Должностные лица · Работа · Директор
Минкульт хочет ввести санкции против крымских музейщиков за передачу картин РФ

Минкульт хочет ввести санкции против крымских музейщиков за передачу картин РФ (7 новостей)

«Минкульту удалось собрать информацию о некоторых фактах перемещения картин из аннексированного полуострова на территорию России»

Министерство культуры Украины сообщает, что начало работу о подготовке предложений по применению санкций к директорам и должностным лицам крымских музеев, причастным к перемещению культурных ценностей через государственную границу Украины.

Обновлено в 19:10 "Использование музейных предметов государственной части Музейного фонда Украины, хранящихся в музеях Автономной Республики Крым и Севастополе, для экспонирования на выставочных проектах за пределами Украины является незаконным", – сообщили в Минкульте.

Обновлено в 19:49 Министерство культуры Украины сообщает, что начало подготовки предложений о применении санкций к директорам и должностным лицам крымских музеев, причастных к перемещению культурных ценностей через государственную границу Украины.

ФОТО К НОВОСТИ: «Минкульт хочет ввести санкции против крымских музейщиков за передачу картин РФ»
Фото Минкульт хочет ввести санкции против крымских музейщиков за передачу картин РФ
Фото Минкульт хочет ввести санкции из-за вывоза культурных ценностей из Крыма в Россию
Фото Минкульт Украины намерен инициировать санкции против сотрудников музеев Крыма за передачу картин в РФ
Фото Киев хочет санкций против музейщиков Крыма
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Телеграф Телеграф  ·  31.03.18, 14:51 Министерство культуры намеренно ввести санкции к директорам крымских музеев, причастных к перемещению культурных ценностей через госграницу Украины.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  31.03.18, 16:20 Министерство культуры Украины собирается добиваться введения санкций по отношению к директорам и должностным лицам крымских музеев, причастных к перемещению культурных ценностей в Россию
Униан Униан  ·  31.03.18, 17:32 Минкульту удалось собрать информацию о некоторых фактах перемещения картин из аннексированного полуострова на территорию России.
Гордон Гордон  ·  31.03.18, 18:00 Использование музейных предметов государственной части Музейного фонда Украины, хранящихся в музеях Крыма и Севастополя, для экспонирования за пределами Украины является незаконным, отметили в Министерстве…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  31.03.18, 19:10 Министерство культуры Украины намерено инициировать ведение санкций против директоров и сотрудников крымских музеев, которые причастны к незаконному перемещению украинских культурных ценностей через границу.…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  31.03.18, 19:49 Министерство культуры Украины сообщает, что начало подготовки предложений о применении санкций к директорам и должностным лицам крымских музеев, причастных к перемещению культурных ценностей через государственную…
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