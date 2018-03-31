Минкульт хочет ввести санкции против крымских музейщиков за передачу картин РФ

Министерство культуры Украины сообщает, что начало работу о подготовке предложений по применению санкций к директорам и должностным лицам крымских музеев, причастным к перемещению культурных ценностей через государственную границу Украины.
Обновлено в 19:10 "Использование музейных предметов государственной части Музейного фонда Украины, хранящихся в музеях Автономной Республики Крым и Севастополе, для экспонирования на выставочных проектах за пределами Украины является незаконным", – сообщили в Минкульте.
Обновлено в 19:49 Министерство культуры Украины сообщает, что начало подготовки предложений о применении санкций к директорам и должностным лицам крымских музеев, причастных к перемещению культурных ценностей через государственную границу Украины.